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Первый сексуальный опыт каждой 16 женщины не был добровольным

Ни для кого не секрет, что сегодня слишком много женщин подвергается сексуальному насилию. Проведенное исследование раскрывает тревожные статистические данные - почти каждая шестнадцатая женщина считает свой первый сексуальный опыт актом изнасилования.

сегодня, 13:53
Автор:

Седлецкая Татьяна


Первый сексуальный опыт каждой 16 женщины не был добровольным

Фото: life.pravda.com.ua

Чтобы получить такие результаты, исследователи из Центров по контролю и профилактике заболеваний США опросили 13 310 женщин в период с 2011 по 2017 года. Возраст женщин варьировался от 18 до 44 лет, им задавали вопросы о браке, разводе и семейной жизни. 6,5 % участников ответили, что их первый секс не был добровольным. К слову, статистика показывает, что почти каждый пятый мужчина не считает принуждение к сексуальным действиям сексуальным домогательством.

Более того, если бы в опрос были включены девушки моложе 17 лет, показатели были бы намного выше, так как самая большая демографическая группа среди жертв сексуального насилия — это девушки от 15 до 17 лет.

Эксперты США сообщают, что данная информация будет использована для более детального информирования врачей об уходе за пациентами, которые пережили травму, так как в ходе исследования было обнаружено, что женщины, которых принуждали к сексу, чаще делали аборт, имели проблемы с овуляцией или менструацией.

Какие меры мы можем принять сегодня?

Открыто говорите со своими детьми о личных границах, обсуждайте тему секса без стеснений, чтобы они могли вам довериться, если что-то случится. Сейчас, когда проводится все больше исследований и многие жертвы рассказывают о своем негативном опыте, мы надеемся постепенно приблизиться к миру, в котором сексуальное насилие является исключением, а не тревожной нормой.


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