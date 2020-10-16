Первый сексуальный опыт каждой 16 женщины не был добровольным

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Седлецкая Татьяна
Фото: life.pravda.com.ua
Чтобы получить такие результаты, исследователи из Центров
по контролю и профилактике заболеваний США опросили 13 310 женщин в период с
2011 по 2017 года. Возраст женщин варьировался от 18 до 44 лет, им задавали
вопросы о браке, разводе и семейной жизни. 6,5 % участников ответили, что их
первый секс не был добровольным. К слову, статистика показывает, что почти
каждый пятый мужчина не считает принуждение к сексуальным действиям сексуальным
домогательством.
Более того, если бы в опрос были включены девушки моложе
17 лет, показатели были бы намного выше, так как самая большая демографическая
группа среди жертв сексуального насилия — это девушки от 15 до 17 лет.
Эксперты США сообщают, что данная информация будет
использована для более детального информирования врачей об уходе за пациентами,
которые пережили травму, так как в ходе исследования было обнаружено, что
женщины, которых принуждали к сексу, чаще делали аборт, имели проблемы с
овуляцией или менструацией.
Какие
меры мы можем принять сегодня?
Открыто говорите со своими детьми о личных границах, обсуждайте
тему секса без стеснений, чтобы они могли вам довериться, если что-то случится.
Сейчас, когда проводится все больше исследований и многие жертвы рассказывают о
своем негативном опыте, мы надеемся постепенно приблизиться к миру, в котором
сексуальное насилие является исключением, а не тревожной нормой.
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