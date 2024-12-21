Переселенцев лишили права на выплаты за разрушенное жилье: кого коснутся изменения

Полномасштабная вооруженная агрессия, которую Россия начала против Украины 24 февраля 2022 года, заставила многих украинцев покинуть свои дома, спасаясь от войны. По данным МИД, 7,5 млн украинцев вынужденно оказались за пределами страны. При этом жилье многих было разрушено в ходе боевых действий или осталось на временно оккупированной территории.

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Народные депутаты решили, что компенсацию за потерянную недвижимость получат не все. Соответствующие нормы прописаны в законопроекте №11161.

В Telegram-канале Верховной Рады указано, что нардепы 19 декабря 2024 года приняли в целом проект закона о компенсациях за разрушенное или уцелевшее имущество на оккупированных территориях или на территориях, где ведутся активные боевые действия.

В Раде объяснили, что такая компенсация будет предоставляться при условии, что получатель в течение последних 2 лет проживает в Украине.

“В случае получения компенсации необходимо будет отказаться от права собственности на такое имущество в пользу государства и передать ему право требования к России по возмещению такого ущерба. Порядок получения компенсации за жилье будет устанавливаться правительством”, — уточнили в ВР.

Напомним, что это не первое ограничение, введенное властью для украинцев, проживающих за границей. Социальную помощь по программе "Зимняя еПоддержка", как писал портал "Комментарии", не смогут получить граждане за рубежом.

По условиям "тысячи от Зеленского", деньги могут получить все граждане, которые находятся на подконтрольной украинским властям территории. Если украинцы оформят помощь, находясь за границей, то ее придется вернуть. Чтобы выявить нарушения, планируют провести аудит.



