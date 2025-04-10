Пересечь украинскую границу будет сложнее: где вводят ограничения

В Государственной пограничной службе Украины сообщили об изменениях в условиях пересечения границы. Ограничения будут действовать на автомобильном пункте пропуска "Шегини". Так, по данным Госпогранслужбы, временно ограничено движение:

Государственная граница. Иллюстративное фото

на выезд из Украины – для легковых транспортных средств и грузовых автомобилей;

на въезд в Украину – для грузового транспорта.

"Ограничения в движении связаны с реконструкцией пункта пропуска и ремонтными работами, которые будут продолжаться до первой половины мая 2025 года", — говорится в сообщении Госпогранслужбы.

Пограничники обратились к гражданам с просьбой выбирать другие пункты пропуска для пересечения государственной границы, чтобы избежать пробок и долговременного.

Ранее сообщалось, что в Закарпатской области в начале апреля планируют открыть новый пункт пропуска "Великая Паладь — Надьгодош" с Венгрией. Пункт пропуска построен на временной инфраструктуре и будет предназначен для пропуска легковых автомобилей до 3,5 тонн. Будет работать пункт пропуска в дневное время, сообщили в Министерстве развития общин и территорий Украины.

Известно, что с украинской и венгерской стороны уже установлена модульная инфраструктура, где будут работать таможенные и пограничные службы. Также завершили работы по расширению площадки и участку дороги, обустроили направления движения транспорта.

Напомним, что в Минединстве заявили, сколько времени украинцы должны находиться за границей. Как писал портал "Комментарии", по словам Алексея Чернышева, начинать разговоры об изменении статуса для украинцев за границей можно только тогда, когда наступит долговременный и устойчивый мир в Украине.