Пенсии и зарплаты в Украине пересчитают по новой возрастной системе: что известно

Недавно в сети интернет распространялась информация о проведении перерасчета пенсий и заработных плат. Сообщалось, что якобы будет применена новая система в соответствии с возрастом.

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В Центре противодействия дезинформации пояснили, что информация о том, что с 15 января пенсии и зарплаты будут "пересчитываться по новой возрастной системе", не соответствует действительности.

"В сети распространяют кликбейт с фейком о внесении указанных изменений в законодательство, впрочем, ни такого закона, ни законопроектов не существует", — подчеркнули в ЦПД.









Также пояснили, что законом Украины "О государственном бюджете на 2025 год" ограничиваются только так называемые специальные пенсии, в четыре или более раз превышающие среднюю пенсию по стране. При этом ограничительные коэффициенты не будут применяться к пенсиям лиц, сегодня воюющих на фронте или участвовавших в защите Украины от агрессии РФ, начиная с 2014 года.

По данным Центра, указанное ограничение никоим образом не коснется большинства пенсионеров.

Напомним, что украинцам, как писал портал "Комментарии", сложнее будет выходить на пенсию, а количество граждан, которые смогут выйти на пенсию в 60 лет, будет сокращаться. Об этом рассказала научный сотрудник Института демографии и социсследований Лидия Ткаченко.

По ее словам, в Украине будет увеличиваться количество страхового стажа, необходимого для ухода на пенсию. К тому же, ухудшили ситуацию годы войны — почти три года полномасштабной вооруженной агрессии РФ помешали людям вести нормальный образ жизни и трудовую активность.

Она отметила, что, в целом, в Украине наблюдается тенденция к сокращению количества пенсионеров.