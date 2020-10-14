Out of Scope: в Киеве покажут международный проект, посвященный правам женщин

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Таисия Ерохина
Завтра, 15 октября, в пространстве IZONE состоится открытие выставки "Out of Scope", которая посвящена теме гендера, правам и роли женщин в современном
мире. Об этом сообщают организаторы.
На выставке будут
представлены работы именитых украинских и международных художников, среди которых Илья Чичкан, Валерия Трубина, Марина Скугарева, Маша Шубина, Алевтина Кахидзе, Александр Ройтбурд. Посетители смогут увидеть монументальные живописные работы на тему гендера, видеоинсталляции, скульптуры, фотографии и графику, созданную на основе исследования British Council.
Выставка пройдет
в рамках проекта "Центр гендерной культуры как платформа для расширения прав и
возможностей женщин и молодежи", который финансируется Европейским
Союзом. Инициатором проекта стала галерея
современного искусства Forsa Gallery, кураторами выступили арт-экспертка, галеристка Алиса Нанавова, художница Татьяна Малиновская и
директорка ЦСИ "ЕрмиловЦентр" Наталия Иванова.
По словам организаторов, современный тренд на сильную, стильную, самостоятельную" женщину возникает в попытках освободить
феминность от оков Kinder, Küche, Kirche (Дети, Кухня, Церковь), но в реальности — превращается в новые рамки относительно того, какой должна быть женщина. Как заявили организаторы, Out of Scope — это попытка выйти за эти пределы в
мир бесконечных возможностей, своеобразное Эльдорадо, где ты можешь быть (или не быть) собой (или кем-то другим), превратиться в
мужчину, жить, как домохозяйка с 50-х.
В рамках проекта
также пройдут лекции и дискуссионная панель с участием директорки фонда Елены
Пинчук Ольги Рудневой, главной редакторки buro24 / 7 Татьяны Соловей и авторки книги "Почему в украинском
искусстве есть большие художницы" Катерины Яковенко.
Отметим, что официальное открытие вернисажа состоится 15 октября в 18:30 в помещении IZONE по адресу ул. Набережно-Луговая 8. Выставка продлится до 30 октября, вход бесплатный.
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