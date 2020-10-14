Out of Scope: в Киеве покажут международный проект, посвященный правам женщин

Завтра, 15 октября, в пространстве IZONE состоится открытие выставки "Out of Scope", которая посвящена теме гендера, правам и роли женщин в современном мире. Об этом сообщают организаторы.

На выставке будут представлены работы именитых украинских и международных художников, среди которых Илья Чичкан, Валерия Трубина, Марина Скугарева, Маша Шубина, Алевтина Кахидзе, Александр Ройтбурд. Посетители смогут увидеть монументальные живописные работы на тему гендера, видеоинсталляции, скульптуры, фотографии и графику, созданную на основе исследования British Council.

Выставка пройдет в рамках проекта "Центр гендерной культуры как платформа для расширения прав и возможностей женщин и молодежи", который финансируется Европейским Союзом. Инициатором проекта стала галерея современного искусства Forsa Gallery, кураторами выступили арт-экспертка, галеристка Алиса Нанавова, художница Татьяна Малиновская и директорка ЦСИ "ЕрмиловЦентр" Наталия Иванова.

По словам организаторов, современный тренд на сильную, стильную, самостоятельную" женщину возникает в попытках освободить феминность от оков Kinder, Küche, Kirche (Дети, Кухня, Церковь), но в реальности — превращается в новые рамки относительно того, какой должна быть женщина. Как заявили организаторы, Out of Scope — это попытка выйти за эти пределы в мир бесконечных возможностей, своеобразное Эльдорадо, где ты можешь быть (или не быть) собой (или кем-то другим), превратиться в мужчину, жить, как домохозяйка с 50-х.

"Проект должен создать условия для глубокого погружения в контекст и поиска другой точки зрения . Мы размышляли над историей Рут Гинзбург , находили раритетные издания TIMES, посвященные теме гендера , изучали отчеты British Council и обрабатывали другие источники . Надеюсь, нам удалось внести свой вклад в раскрытие этой темы и указать новые пути и возможности" , — говорит куратор проекта и основательница Forsa Gallery Алиса Нанавова.

В рамках проекта также пройдут лекции и дискуссионная панель с участием директорки фонда Елены Пинчук Ольги Рудневой, главной редакторки buro24 / 7 Татьяны Соловей и авторки книги "Почему в украинском искусстве есть большие художницы" Катерины Яковенко.

Отметим, что официальное открытие вернисажа состоится 15 октября в 18:30 в помещении IZONE по адресу ул. Набережно-Луговая 8. Выставка продлится до 30 октября, вход бесплатный.

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