Отсрочка от мобилизации закончится 9 ноября: как получить новую

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о продлении военного положения и мобилизации. Соответствующие документы вступят в силу с 10 ноября. В Киевском городском ТЦК и СП напомнили, что отсрочку от мобилизации нужно продлить с 9 ноября, ведь действующая закончится, сообщает портал "Комментарии".

Иллюстративное фото

В ТЦК напомнили, что для оформления или продления отсрочки от мобилизации следует руководствоваться следующими правилами:

право на отсрочку, по ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" имеют забронированные работники критических предприятий; лица с инвалидностью; многодетные родители, студенты; усыновители, опекуны,

отсрочка предоставляется на период действия законных оснований, но не дольше срока мобилизации, определенного Указом Президента Украины. Это правило указано в постановлении КМУ №560,

порядок бронирования военнообязанных во время военного положения – для работников критических предприятий срок отсрочки не превышает срок действия контракта, но не более 12 месяцев,

внедряет возможность подачи заявления онлайн через приложение "Дия" для определенных категорий, что значительно упрощает процесс для забронированных и критических работников.

“Для оформления отсрочки нужно заранее подать заявление на продление отсрочки в бумажной или электронной форме (если возможно). Обратитесь в ТЦК и СП, чтобы получить подробную информацию и подтвердить право на отсрочку", – сообщили в Киевском городском ТЦК.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ноябре появится возможность оформить отсрочку через приложение "Резерв+".



