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Отсрочка от мобилизации закончится 9 ноября: как получить новую

Правила оформления отсрочки от мобилизации после 9 ноября

сегодня, 14:43
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Кречмаровская Наталия

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о продлении военного положения и мобилизации. Соответствующие документы вступят в силу с 10 ноября. В Киевском городском ТЦК и СП напомнили, что отсрочку от мобилизации нужно продлить с 9 ноября, ведь действующая закончится, сообщает портал "Комментарии".

Отсрочка от мобилизации закончится 9 ноября: как получить новую

Иллюстративное фото

В ТЦК напомнили, что для оформления или продления отсрочки от мобилизации следует руководствоваться следующими правилами:

  • право на отсрочку, по ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" имеют забронированные работники критических предприятий; лица с инвалидностью; многодетные родители, студенты; усыновители, опекуны,

  • отсрочка предоставляется на период действия законных оснований, но не дольше срока мобилизации, определенного Указом Президента Украины. Это правило указано в постановлении КМУ №560,

  • порядок бронирования военнообязанных во время военного положения – для работников критических предприятий срок отсрочки не превышает срок действия контракта, но не более 12 месяцев,

  • внедряет возможность подачи заявления онлайн через приложение "Дия" для определенных категорий, что значительно упрощает процесс для забронированных и критических работников.

“Для оформления отсрочки нужно заранее подать заявление на продление отсрочки в бумажной или электронной форме (если возможно). Обратитесь в ТЦК и СП, чтобы получить подробную информацию и подтвердить право на отсрочку", – сообщили в Киевском городском ТЦК.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ноябре появится возможность оформить отсрочку через приложение "Резерв+".




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Источник: https://www.facebook.com/KyivMTCK/posts/pfbid0KvFfm3Qu66ALdq3RxKGSW7MmUWsAdjM8AgeJf47uspdFPLiR8CVWKVPZLP4iwNSBl
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