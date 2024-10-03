Отсрочка от мобилизации многодетным: как получить и когда ТЦК может отказать

Согласно действующему законодательству, несмотря на российскую вооруженную агрессию и проведение мобилизации в Украине, многие военнообязанные имеют право на получение отсрочки. Среди таких граждан и многодетные родители — у кого на иждивении находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет. Как оформить отсрочку многодетному отцу и в каких случаях ТЦК может отказать, сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Закарпатского ОТЦК и СП.



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Как получить отсрочку: пошаговая инструкция:

1. Подать заявление. Документ должен подать военнообязанный лично на имя главы комиссии РТЦК и СП. Заявление подается по утвержденной форме, содержащейся в приложении 4 к Постановлению Кабмина №560 от 16 мая 2024 года.

2. Предоставить документы. К заявлению нужно добавить:

свидетельства о рождении трех и более детей, где заявитель указан как отец;

один из документов, подтверждающий семейное положение или место жительства детей:

свидетельство о регистрации брака с матерью (отцом) детей (трех и более);

решение суда о расторжении брака и определении места жительства детей с отцом (матерью);

решение органа опеки и попечительства об определении места жительства с родителем, который является военнообязанным;

письменный договор между родителями о том, с кем будут проживать дети и участие второго родителя в их воспитании;

решение суда об установлении факта пребывания ребенка на содержании военнообязанного в соответствии с положениями статьи 315 Гражданского процессуального кодекса Украины, а также договор об уплате алиментов на ребенка.

3. Рассмотрение документов комиссией. Заявление и подтверждающие документы передаются на рассмотрение специальной комиссии при РТЦК и СП, которая проверяет документы и, при необходимости, обращается в государственные органы или публичные электронные реестры для получения дополнительной информации.

4. Получение решения. После изучения всех материалов комиссия принимает решение, оформляемое протоколом. В случае положительного решения многодетный родитель получает справку о предоставлении отсрочки со сроком ее действия.

В областном ТЦК подчеркнули, что полученную справку об отсрочке нужно хранить, ведь она подтверждает право на временное освобождение от призыва.

Также следует отметить, что право на получение отсрочки теряется, если военнообязанный имеет задолженность по уплате алиментов, сумма которой превышает три месяца платежей.



