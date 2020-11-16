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Главная Новости Общество права человека Отравились в кафе или ресторане: алгоритм действий для получения компенсации
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Отравились в кафе или ресторане: алгоритм действий для получения компенсации

В Минюсте объяснили, как действовать украинцам в случае отравления в заведении общепита

сегодня, 17:04
Автор:

Таисия Ерохина

Каждый украинец имеет право на компенсацию убытков, в том числе моральных, если поход в кафе или ресторан привел в больницу из-за отравления. Как получить компенсацию от заведения общественного питания, разъяснило в своем Telegram-канале Министерство юстиции Украины.

Отравились в кафе или ресторане: алгоритм действий для получения компенсации

Сообщается, что руководство заведения общественного питания должно компенсировать полную стоимость медикаментов, которая была потрачена на лечение. Стоит требовать и возмещения морального ущерба, который был вам нанесен.

Во-первых, необходимо доказать, что вы отравились именно в ресторане, а не дома. Понадобится чек, который подтверждает пребывание в ресторане и является непосредственным договором с другой стороной. Если чек не сохранился, то следует заручиться поддержкой свидетелей вашего посещения ресторана и заказа конкретных блюд.

Во-вторых, необходима медицинская документация, которая подтвердит факт пищевого отравления.

В-третьих, юристы рекомендуют попробовать решить инцидент с администрацией заведения в досудебном порядке. В противном случае — написание заявления на имя руководства ресторана с соблюдением общих правил, установленных делопроизводством. В заявлении выложите те обстоятельства, которые произошли с вами в заведении, обязательно добавьте доказательства, подтверждающие ваши слова.

Обычно заведения пытаются решить конфликт не публично, чтобы не пострадала их репутация. Если этого не произошло, то следует обратиться в территориальный орган Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпотребслужба). Если заведение питания откажется компенсировать расходы в связи с отравлением и не признает свою вину, то у вас есть право обратиться в суд.

Напомним, в Украине запустят единый соцреестр: кто из украинцев рискует остаться без социальных выплат.


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Источник: https://t.me/minjustofficial/951
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