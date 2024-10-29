Отопительный сезон полноценно стартовал только в трех областях Украины: подробности

В Украине стартовал отопительный сезон. Однако тепло начали поставлять не во всех областях, а в некоторых населённых пунктах отопительный сезон вообще не начнется. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Государственной инспекции энергетического надзора Украины.



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По данным службы, социально важные объекты, такие как учреждения здравоохранения, образования, а также жилищный фонд в разных областях активно подключаются к теплоснабжению.

"По информации Киевской городской и областных государственных администраций, на 29 октября в областях уже включено в работу более 58% котельных от общего количества по стране. Подача тепла осуществляется почти до 30% жилых домов, а также 60% социально важных объектов (заведениям здравоохранения, дошкольного и школьного образования)", — сообщили в службе.

Лидерами по темпам подключения являются Волынская область (подключено к теплу почти 100% жилищного фонда и 99% социально-важных объектов), Тернопольская (100% и 97% соответственно) и Черниговская (96% и почти 99% соответственно) области.

"В то же время остается сложной ситуация с началом отопительного периода в некоторых населенных пунктах на прифронтовых территориях, в частности, вследствие ухудшения ситуации и значительных разрушений критической инфраструктуры в городе Покровск в Донецкой области и в поселке Слобожанское в Харьковской области", — отметили в Госэнергонадзоре.

Ранее портал "Комментарии" сообщал когда в Киеве начнут подавать теплоноситель в жилые дома. И какие проблемы возникают в столице перед полноценным стартом отопительного сезона.



