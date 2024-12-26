Отметка "снят с учета" в военном билете не поможет пересечь границу: в чем причина

Военнообязанный через суд пытался доказать свое право пересечь границу. Основанием для пересечения границы он считал военный билет, где было указано, что он снят с военного учета. К тому же, по его мнению, он не относится к категории военнообязанных, призывников, резервистов и тому подобное, а потому не ограничен в праве пересечения границы во время введенного военного положения.

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В этом вопросе окончательный ответ дал Верховный Суд, пишет "Судебно-юридическая газета".

Отмечается, что факт снятия с военного учета из пп. 6 п. 6 ст. 37 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" ("были ранее приговорены к лишению свободы за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления") не является основанием (в предусмотренных законом случаях) для выезда за границу в период введения на территории Украины военного состояния.

Документами, удостоверяющими факт снятия лица с военного учета, является военный билет или временное удостоверение военнообязанного с соответствующей отметкой.

В то же время военный билет с отметкой о снятии с учета как документ свидетельствует исключительно о вопросе военного учета лица и сам по себе он не является достаточным подтверждающим документом для пересечения государственной границы лицом в условиях военного положения.

"Судами предыдущих инстанций установлено, что истец временно ограничен в праве выезда из Украины, в связи с отсутствием оснований на право пересечения государственной границы, поскольку указанный гражданин не смог предоставить на паспортный контроль документы, подтверждающие основание для выезда за границу", — говорится в сообщении.

Суды предыдущих инстанций установили, что доводы истца основываются на том, что он не подлежит призыву на военную службу во время мобилизации, в связи с исключением из военного учета военнообязанных в соответствии с п. 6 ч. 6 ст. 37 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", подтверждаемой отметкой в военном билете. Учитывая это, истец считает указанное обстоятельство (не подлежит призыву на военную службу во время мобилизации) свидетельствующей о наличии у него права на пересечение государственной границы Украины, а ограничение его в этом является нарушением предписаний Конституции Украины о свободе передвижения и свободно оставлять территорию Украины.

"Верховный Суд отмечает, что истец ошибочно толкует нормы законодательства, регулирующие порядок пересечения государственной границы гражданами Украины, и ошибочно связывает наличие права на пересечение границы с исключением из военного учета", — говорится в постановлении суда.

Напомним, что ситуация на границе, как писал портал "Комментарии" изменилась.



