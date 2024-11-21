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Отключение света усиливают: "Укрэнерго" экстренно увеличивает количество очередей

"Укрэнерго" обновило графики отключений света: количество очередей экстренно увеличивают

сегодня, 14:48
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Кречмаровская Наталия

Украина вернулась к практике стабилизационных ограничений электроснабжения после массированной ракетно-дроновой атаки. Почасовые графики отключения света действуют ежедневно и регулируются в соответствии с текущей ситуацией. Так, на 21 ноября "Укрэнерго" обновило графики, увеличив количество очередей отключений, сообщает портал "Комментарии".

Отключение света усиливают: "Укрэнерго" экстренно увеличивает количество очередей

Иллюстративное фото

В компании предупредили, что в большинстве областей изменился объем применения мер ограничения потребления. В дальнейшем они будут применяться следующим образом:

  • 14:00 – 19:00 – три очереди отключений,

  • 19:00 – 22:00 – одна очередь отключений.

"Внимание! Время применения и объем ограничений могут измениться в течение суток. Пожалуйста, когда свет возвращается по графику, потребляйте электроэнергию бережливо”, — обратились в "Укрэнерго" к потребителям.

В компании отметили, что актуальную информацию о графиках отключений узнайте на сайте или официальных страницах облэнерго в регионах.

Напомним, что в Украине возможно повышение стоимости коммунальных услуг уже в 2025 году. Такие прогнозы высказывали эксперты. Председатель Союза потребителей коммунальных услуг, эксперт в сфере ЖКХ Олег Попенко рассказал о рыночной стоимости газа и электроэнергии и спрогнозировал, когда возможно подорожание комуслуг. Подробнее об ориентировочной стоимости коммунальных услуг читайте по ссылке.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Кабмин изменил перечень объектов, к которым не будут применяться ограничения электроснабжения. Соответствующий перечень утвержден постановлением №1260 от 1 ноября 2024 года. Где не отключают свет, несмотря на графики, читайте по ссылке.




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Источник: https://t.me/Ukrenergo/3463
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