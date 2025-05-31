Отключение мобильной связи во время обстрелов и SIMки по паспортам: в Раде объяснили изменения

На днях в украинском информационном пространстве распространялась информация о возможном отключении мобильной связи во время вражеских дроновых атак. Отмечалось, что ударные беспилотники, которыми РФ атакует Украину, управляются с помощью SIM-карт украинских операторов. Также сообщалось о возможных изменениях в правилах продаж SIM-карт. Однако официального ответа на эти вопросы нет. Ситуацию попытался прояснить народный депутат Украины Александр Федиенко.

Вражеский дрон. Фото из открытых источников

Политик подчеркнул, что не каждый, кто пишет в Facebook, является экспертом, скорее наоборот, не является экспертом, также отмечает, что как только какой “эксперт” дает интервью, журналисты обращаются к нардепу с вопросами. Относительно отключения мобильной связи и продажи SIM-карт по паспортам, народный депутат пояснил, что специалисты работают над этим вопросом, контроль осуществляет профильный комитет, на совещании будут проработаны соответствующие предложения и в случае необходимости законодательные изменения.

"Уже вскоре я собираю соответствующее совещание, на которое будут привлечены непосредственно мои коллеги, соответствующие спецслужбы, и эксперты, которые разбираются в принципах работы мобильной связи. Сейчас я предлагаю не фантазировать какие именно действия будут происходить", — отметил народный депутат.

При этом политик уже сейчас готов заявить, что продаж SIM-карт по паспортам не будет, как и не планируется введение практики отключения мобильной связи.

"А пока помните. У вас всегда может быть подключение к фиксированным операторам, пока их окончательно не добила налоговая", — подытожил он.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что "шахеды" стали более опасными.