Осужденным разрешат выезжать за пределы колонии: в каких случаях

Одобрен проект Закона "О внесении изменений в статью 111 Уголовно-исполнительного кодекса Украины в связи с Решением Конституционного Суда Украины от 20 декабря 2023 г. № 11-р(II)/2023". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию представителя Кабинета министров в ВР Тараса Мельничука.

Иллюстративное фото

Законопроектом, с целью приведения положений Уголовно-исполнительного кодекса Украины в соответствие с Решением Конституционного Суда Украины, предлагается установить, что в случае смерти или тяжелой болезни близкого родственника, угрожающего жизни больного, осужденным, которые содержатся в исправительных колониях минимального уровня безопасности по содержания, участках социальной реабилитации исправительных колоний минимального уровня безопасности с общими условиями содержания и участках социальной реабилитации исправительных колоний среднего уровня безопасности и воспитательных колониях, разрешаются кратковременные выезды за пределы колонии на территории Украины, кроме временно оккупированной, на срок не более семи суток, не включая времени, необходимого для проезда в оба конца (не более трех суток).

Другим осужденным кратковременные выезды разрешаются за пределы исправительной колонии на территории Украины, кроме временно оккупированной, на срок не более одних суток, не включая времени, необходимого для проезда в оба конца (не более трех суток).

Также предлагается предусмотреть, что осужденные, которые содержатся в исправительных колониях минимального уровня безопасности с облегченными условиями содержания, участках социальной реабилитации исправительных колоний минимального уровня безопасности с общими условиями содержания и участках социальной реабилитации исправительных колоний среднего уровня безопасности и воспитательных колониях, в обратном направлении самостоятельно, а другие осужденные перемещаются к месту назначения и обратно и охраняются стражами колонии.

Расходы колонии, связанные с предоставлением осужденным кратковременных выездов, оплачивают осужденные, их родственники или другие лица.