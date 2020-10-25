Опрос Зеленского проводят дети: в каком случае это законно

В соцсетях возмущены тем, что всенародный опрос Владимира Зеленского "Пять вопросов от президента" ставят украинцам возле участков несовершеннолетние. Есть условие, когда это может быть законным, сообщила омбудсмен Людмила Денисова.

Фото: facebook.com/iryna.gerashchenko

Как напомнила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека, президент заявлял — опрос является добровольным и будет проводиться волонтерами. В соответствии с Законом Украины "О волонтерской деятельности", волонтерами могут стать несовершеннолетние, но есть определенные правила:

— лица в возрасте от 14 до 18 лет осуществляют волонтерскую деятельность с согласия родителей (усыновителей), приемных родителей, родителей-воспитателей или попечителя;

— не могут оказывать волонтерскую помощь Вооруженным Силам Украины, другим военным формированиям, правоохранительным органам, органам государственной власти во время действия особого периода, правовых режимов чрезвычайного или военного положения, проведения антитеррористической операции и т.д.; в осуществлении надзора за осужденными, а также в медицинских учреждениях;

— добровольная и бесплатная деятельность.

"Участие несовершеннолетних детей в волонтерстве правомерна, если согласие на нее дано родителями или другими законными представителями ребенка, а сама волонтерская помощь является добровольной и бесплатной", — резюмировала Денисова.

Добавим, что в соцсетях пользователи опубликовали фотографии, на которых видно, что опрос проводят несовершеннолетние.

Напомним, в ответ на пять вопросов Владимира Зеленского к украинскому народу наши журналисты с помощью экспертов подготовили и свои вопросы, которые следует задать президенту Украины.

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