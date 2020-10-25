Опрос Зеленского проводят дети: в каком случае это законно

Язык
BTC/USD
13003.18
ETH/USD
407.93
LTC/USD
59.09
USD/UAH
28.50
EUR/UAH
33.70
RUB/UAH
0.38
Таисия Ерохина
В соцсетях возмущены тем, что всенародный опрос Владимира Зеленского "Пять вопросов от президента" ставят украинцам возле участков несовершеннолетние. Есть условие, когда это может быть законным, сообщила омбудсмен Людмила Денисова.
Фото: facebook.com/iryna.gerashchenko
Как напомнила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека, президент заявлял — опрос является добровольным и будет проводиться волонтерами. В соответствии с Законом Украины "О волонтерской деятельности", волонтерами могут стать несовершеннолетние, но есть определенные правила:
— лица в возрасте от 14 до 18 лет осуществляют волонтерскую деятельность с согласия родителей (усыновителей), приемных родителей, родителей-воспитателей или попечителя;
— не могут оказывать волонтерскую помощь Вооруженным Силам Украины, другим военным формированиям, правоохранительным органам, органам государственной власти во время действия особого периода, правовых режимов чрезвычайного или военного положения, проведения антитеррористической операции и т.д.; в осуществлении надзора за осужденными, а также в медицинских учреждениях;
— добровольная и бесплатная деятельность.
Добавим, что в соцсетях пользователи опубликовали фотографии, на которых видно, что опрос проводят несовершеннолетние.
Напомним, в ответ на пять вопросов Владимира Зеленского к украинскому народу наши журналисты с помощью экспертов подготовили и свои вопросы, которые следует задать президенту Украины.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости