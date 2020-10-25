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Главная Новости Общество права человека Опрос Зеленского проводят дети: в каком случае это законно
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Опрос Зеленского проводят дети: в каком случае это законно

Омбудсмен разъяснила, можно ли было привлекать детей к проведению опроса

сегодня, 18:56
Автор:

Таисия Ерохина

В соцсетях возмущены тем, что всенародный опрос Владимира Зеленского "Пять вопросов от президента" ставят украинцам возле участков несовершеннолетние. Есть условие, когда это может быть законным, сообщила омбудсмен Людмила Денисова.

Опрос Зеленского проводят дети: в каком случае это законно

Фото: facebook.com/iryna.gerashchenko

Как напомнила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека, президент заявлял — опрос является добровольным и будет проводиться волонтерами. В соответствии с Законом Украины "О волонтерской деятельности", волонтерами могут стать несовершеннолетние, но есть определенные правила:

— лица в возрасте от 14 до 18 лет осуществляют волонтерскую деятельность с согласия родителей (усыновителей), приемных родителей, родителей-воспитателей или попечителя;

— не могут оказывать волонтерскую помощь Вооруженным Силам Украины, другим военным формированиям, правоохранительным органам, органам государственной власти во время действия особого периода, правовых режимов чрезвычайного или военного положения, проведения антитеррористической операции и т.д.; в осуществлении надзора за осужденными, а также в медицинских учреждениях;

— добровольная и бесплатная деятельность.

"Участие несовершеннолетних детей в волонтерстве правомерна, если согласие на нее дано родителями или другими законными представителями ребенка, а сама волонтерская помощь является добровольной и бесплатной", — резюмировала Денисова.

Добавим, что в соцсетях пользователи опубликовали фотографии, на которых видно, что опрос проводят несовершеннолетние.

Напомним, в ответ на пять вопросов Владимира Зеленского к украинскому народу наши журналисты с помощью экспертов подготовили и свои вопросы, которые следует задать президенту Украины.


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