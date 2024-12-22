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Опасные обогреватели: какие приборы могут загореться и ударить током (ФОТО)

Какие модели обогревателей не стоит покупать: могут вспыхнуть или ударить током

сегодня, 00:05
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Кречмаровская Наталия

Электрические обогреватели, невзирая на сложную ситуацию с электроснабжением, остаются популярными среди украинцев. Такие приборы помогают относительно быстро повысить температуру в комнате. Однако, кроме комфорта, они могут принести немало проблем.

Опасные обогреватели: какие приборы могут загореться и ударить током (ФОТО)

Иллюстративное фото

В ГУ Госпродпотребслужбы в Киевской области рассказали, какие модели обогревателей потенциально опасны для использования.

Служба предостерегает потребителей от покупки:

  • тепловентилятора ТМ "CFFDWN" модель FH – A02, штриховой код: 0250014945242,

  • кварцевый обогреватель ТМ "Alpina" модель: LQ002.

Опасные обогреватели: какие приборы могут загореться и ударить током (ФОТО) - фото 2
Опасные обогреватели: какие приборы могут загореться и ударить током (ФОТО) - фото 3

“По результатам проведенной экспертизы (испытаний) указанных изделий органом рыночного надзора установлено, что продукция не соответствует требованиям безопасности. Во время испытания один из обогревателей загорелся, пламя вышло за пределы корпуса. Тепловентилятор деформируется в зоне решётки для выхода воздуха. Изделия не имеют надежной защиты от поражения электрическим током.”, — объяснили в службе.

Указанный товар изъяли из обращения, что предполагает возврат всех единиц продукции поставщику.

Напомним, что украинцев ожидает значительное повышение тарифа на электроснабжение. Очередное подорожание света, как писал портал "Комментарии", состоится с 1 июня 2025 года — до плюс-минус 6,32 грн или 6,64 грн, а за два-три года цена вырастет до 9 грн за киловатт.

Так спрогнозировал дальнейшее удорожание электроэнергии в Украине глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко. По его словам, дальнейшее повышение тарифов связано с требованиями МВФ, предполагающими выравнивание тарифов до рыночного уровня.




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Источник: https://dpssko.gov.ua/blog/2024/12/19/
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