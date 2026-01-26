"Она умоляла дать ей жить": в Канаде женщину подвергли эвтаназии после отказа - подробности шокируют

В Канаде разразился громкий скандал вокруг программы медицинской помощи при смерти (MAiD). Пожилую женщину, которой было более 80 лет, подвергли эвтаназии спустя несколько часов после того, как она четко заявила врачу: она не хочет умирать и отзывает свою заявку. Этот случай стал известен после проверки Ontario MAiD Death Review Committee и вызвал волну возмущения среди медиков и правозащитников. Об этом пишет Daily Mail.

Эвтаназия вопреки воле пациентки: история, всколыхнувшая Канаду и мир

Женщина, которую в официальных документах называют госпожой B, имела серьезные осложнения после операции на сердце и находилась на паллиативном лечении. После выписки она жила дома, где за ней ухаживал ее пожилой мужчина вместе с медсестрами. Со временем ее состояние ухудшалось, а физические и психологические силы мужчины иссякали.

Именно муж обратился в службу MAiD, заявив, что его жена хочет эвтаназии. Однако при первой оценке пациентка неожиданно для врачей заявила обратное: она отзывает согласие по религиозным и личным причинам и просит перевести его в стационарный хоспис. Это заявление было официально зафиксировано.

На следующий день женщину снова доставили в больницу. Врачи подтвердили, что ее состояние стабильное, однако обратили особое внимание на сильное выгорание ухаживающего за ней мужчины. Запрос на хоспасную помощь был подан, но в размещении было отказано — без детального объяснения причин.

После этого мужчина настоял на срочной повторной оценке для MAiD. Второй врач признал женщину соответствующей критериям эвтаназии. Первый врач категорически возразил, отметив резкое изменение позиции пациентки, возможное давление со стороны наблюдателя и отсутствие времени для альтернативных решений. Он просил еще одну встречу на следующий день, но получил отказ — процедуру сочли "неотложной".

К оценке привлекли третьего врача, поддержавшего решение об эвтаназии. В тот же вечер госпожа B умерла.

Комитет, проверявший этот случай, пришел к выводу: решение приняли слишком спешно . Не было достаточно времени, чтобы выяснить реальное волеизъявление женщины, оценить альтернативы посредством паллиативной и хосписной помощи, а также влияние физического и эмоционального истощения мужчины. Особое беспокойство вызывало то, что все разговоры с врачами происходили в его присутствии, а доказательств самостоятельного и последовательного желания пациентки умереть было недостаточно.

Семейный врач и член комитета Рамона Коэльо публично заявила: в этом случае система должна была спасать — а не ускорять смерть. По ее мнению, приоритетом должна была стать поддержка семьи, уход и облегчение страданий, а не поспешная эвтаназия.

