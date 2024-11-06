"Ограниченно пригодным" определили срок до 5 февраля: что обязали сделать

Военнообязанные, ранее получившие статус "ограниченно пригодный", должны пройти повторную медицинскую проверку. Срок прохождения медкомиссии истекает 5 февраля. Об этом рассказал начальник отделения военного учета Ровенского территориального центра комплектования и социальной поддержки Александр Бодин, сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию "Суспільне".

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Он напомнил, что 4 мая вступил в силу закон №3621, которым фактически статус "ограниченно пригодный" был отменен. "Этим же законом был предусмотрен срок 9 месяцев, для того чтобы военнообязанные, имеющие статус "ограниченно пригодный", прошли повторное медицинское освидетельствование военно-врачебных комиссий и получили один из актуальных статусов", — подчеркнул он.

Александр Бодин отметил, что статус "пригоден к военной службе" означает возможность назначения военнообязанного на любую должность в Вооруженных Силах Украины. Также "пригоден к службе в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, высших военных учебных заведениях образования".

Кроме того, существуют категории "временно непригодные", нуждающиеся в лечении или отпуске, "непригодные" с пересмотром через 6–12 месяцев и "непригодные" с исключением из военного учета.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что отсрочки от мобилизации онлайн заработают уже в ноябре. Полноценно заработает три типа отсрочки. Об этом рассказала заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития Екатерина Черногоренко.

Как упростили процедуру получения отсрочки, читайте по ссылке.



