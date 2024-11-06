logo

BTC/USD

75391.19

ETH/USD

2674.08

LTC/USD

69.90

USD/UAH

41.65

EUR/UAH

45.30

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество права человека "Ограниченно пригодным" определили срок до 5 февраля: что обязали сделать
commentss НОВОСТИ Все новости

"Ограниченно пригодным" определили срок до 5 февраля: что обязали сделать

Повторную медкомиссию должны пройти "ограниченно пригодные" до 5 февраля

сегодня, 21:11
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Военнообязанные, ранее получившие статус "ограниченно пригодный", должны пройти повторную медицинскую проверку. Срок прохождения медкомиссии истекает 5 февраля. Об этом рассказал начальник отделения военного учета Ровенского территориального центра комплектования и социальной поддержки Александр Бодин, сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию "Суспільне".

"Ограниченно пригодным" определили срок до 5 февраля: что обязали сделать

Иллюстративное фото

Он напомнил, что 4 мая вступил в силу закон №3621, которым фактически статус "ограниченно пригодный" был отменен. "Этим же законом был предусмотрен срок 9 месяцев, для того чтобы военнообязанные, имеющие статус "ограниченно пригодный", прошли повторное медицинское освидетельствование военно-врачебных комиссий и получили один из актуальных статусов", — подчеркнул он.

Александр Бодин отметил, что статус "пригоден к военной службе" означает возможность назначения военнообязанного на любую должность в Вооруженных Силах Украины. Также "пригоден к службе в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, высших военных учебных заведениях образования".

Кроме того, существуют категории "временно непригодные", нуждающиеся в лечении или отпуске, "непригодные" с пересмотром через 6–12 месяцев и "непригодные" с исключением из военного учета.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что отсрочки от мобилизации онлайн заработают уже в ноябре. Полноценно заработает три типа отсрочки. Об этом рассказала заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития Екатерина Черногоренко.

Как упростили процедуру получения отсрочки, читайте по ссылке.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://suspilne.media/rivne/874153-predstavnik-rivnenskogo-tck-i-sp-nagadav-so-do-5-lutogo-obmezeno-pridatnim-treba-projti-medkomisiu/
Теги:

Новости

Все новости