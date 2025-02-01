Очередной скандал с мобилизацией: ТЦК отправил в армию "известного активиста"

В Закарпатской области очередной скандал с мобилизацией — в Вооруженные силы Украины мобилизовали псевдоактивиста, который оправдывал вооруженную агрессию России против Украины.

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В Закарпатском ТЦК объяснили, что в сети Интернет распространяется манипулятивная информация о мобилизации гражданина Данацка.

“30 января 2025 года мужчина был доставлен в РТЦК и СП области с целью уточнения его данных и установления степени годности к военной службе. По результатам военно-врачебной комиссии он был признан годным к службе в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, ВУЗах, учебных центрах, заведениях (учреждениях), медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения и охраны. Правовые ограничения по данному гражданину не выявлены, как и законные основания для освобождения или отсрочки от исполнения воинской обязанности”, — говорится в официальном объяснении ТЦК.

Данацка назначили в состав команды и отправили в учебный центр для дальнейшей подготовки.

Тем временем СМИ сообщают, что 56-летний Иван Данацко известен провокационными акциями в Закарпатье. С начала полномасштабного вторжения России его задерживали дважды. В 2023 году – за распространение российских нарративов о "нацизме" в Украине и оправдание действий оккупантов.

Незаконные референдумы во временно захваченных районах Украины, как пишут СМИ, мужчина называл "волеизъявлением" граждан, а вину за преступления российских военных переводил на т.н. "мировое правление". Также он называл виновными в уничтожении украинских населенных пунктов и мирного населения ВС Украины.

В 2024 году мужчину задержали за угрозы представителям иудейской общины Закарпатья. Он публично угрожал последователям хасидского движения. Об этом мужчина заявлял в своих сообщениях на своих страницах в Facebook и TikTok.

В деструктивном контенте мужчина "обосновывал" свою ненависть к представителям иудейской общины, а также рассказывал о "способах" физической расправы над ними.

По этим фактам, как пишут СМИ, возбуждены уголовные производства. Мужчине грозит до пяти лет заключения.

Напомним, что 18-летних, как писал портал "Комментарии", могут мобилизовать.



