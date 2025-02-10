Новые правила бронирования от мобилизации: СМИ о главных изменениях

С 28 февраля 2025 года бронирование от мобилизации будут проводить по новым правилам. Изменения вступили в силу с 1 декабря 2024 года.

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Компании и предприятия, у которых срок действия о признании их критичности завершился 30 ноября, должны пройти проверку на соответствие новым критериям до 28 февраля 2025 года, пишет издание "24 канал".

Чтобы бронировать работников от мобилизации, с 28 февраля предприятия должны соответствовать двум обязательным критериям и одному на выбор. Мониторинг на соответствие этим критериям будет проводиться ежемесячно.

Что касается двух главных условий, то для получения статуса "критического":

средняя зарплата в предприятии должна быть не менее 2,5 минимальной зарплаты, а работника – не менее 2,5 минимальных зарплат,

предприятие не должно иметь задолженности по уплате всех налогов.

Третий критерий компания выбирает самостоятельно из указанных в постановлении №76 или в региональных или отраслевых критериях.

СМИ сообщает, что бронировать военнообязанных работников могут предприятия, принадлежащие к одной из категорий:

органы государственной власти или местного самоуправления;

компании, имеющие государственные заказы в оборонной сфере;

критически важные предприятия для экономики или жизнедеятельности населения.

Напомним, что мобилизация в Украине, как писал портал "Комментарии", скатилась в "бусификацию" — когда мужчину примерно мобилизационного возраста хватают на улице и бросают в автомобиль. С начала применения ТЦК такой практики власти пытались не замечать этого, а сейчас в Раде признают, что практика вредна.



