logo

BTC/USD

97512.74

ETH/USD

2682.57

LTC/USD

119.53

USD/UAH

41.80

EUR/UAH

43.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество права человека Новые правила бронирования от мобилизации: СМИ о главных изменениях
commentss НОВОСТИ Все новости

Новые правила бронирования от мобилизации: СМИ о главных изменениях

Обновлены условия для получения предприятием статуса "критического"

сегодня, 18:37
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

С 28 февраля 2025 года бронирование от мобилизации будут проводить по новым правилам. Изменения вступили в силу с 1 декабря 2024 года.

Новые правила бронирования от мобилизации: СМИ о главных изменениях

Иллюстративное фото

Компании и предприятия, у которых срок действия о признании их критичности завершился 30 ноября, должны пройти проверку на соответствие новым критериям до 28 февраля 2025 года, пишет издание "24 канал".

Чтобы бронировать работников от мобилизации, с 28 февраля предприятия должны соответствовать двум обязательным критериям и одному на выбор. Мониторинг на соответствие этим критериям будет проводиться ежемесячно.

Что касается двух главных условий, то для получения статуса "критического":

  • средняя зарплата в предприятии должна быть не менее 2,5 минимальной зарплаты, а работника – не менее 2,5 минимальных зарплат,

  • предприятие не должно иметь задолженности по уплате всех налогов.

Третий критерий компания выбирает самостоятельно из указанных в постановлении №76 или в региональных или отраслевых критериях.

СМИ сообщает, что бронировать военнообязанных работников могут предприятия, принадлежащие к одной из категорий:

  • органы государственной власти или местного самоуправления;

  • компании, имеющие государственные заказы в оборонной сфере;

  • критически важные предприятия для экономики или жизнедеятельности населения.

Напомним, что мобилизация в Украине, как писал портал "Комментарии", скатилась в "бусификацию" — когда мужчину примерно мобилизационного возраста хватают на улице и бросают в автомобиль. С начала применения ТЦК такой практики власти пытались не замечать этого, а сейчас в Раде признают, что практика вредна.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://24tv.ua/bronyuvannya-vid-mobilizatsiyi-yaki-pravila-pochnut-diyati-28_n2749713
Теги:

Новости

Все новости