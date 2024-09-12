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Норвежские благотворители снова регистрируют на денежную помощь

Более 55 тысяч украинцев получат денежную помощь от норвежских благотворителей

сегодня, 08:45
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Недилько Ксения

Норвежский совет по делам беженцев (NRC) в Украине открыл прием заявок на получение многоцелевой денежной помощи. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Минреинтеграции.

Норвежские благотворители снова регистрируют на денежную помощь

Претендовать на нее могут следующие категории граждан:

– лица, проживающие в зоне боевых действий;

– лица, пострадавшие от недавних обстрелов;

– внутренне перемещенные лица, вынужденные покинуть свои дома.

Заявки принимаются до 17:00 18 сентября 2024 года. Для их представления необходимо заполнить специальную форму.

Узнать подробную информацию о программе денежной помощи можно на сайте NRC.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

МККК будет выдавать помощь для прохождения зимы: кто может получить

Международный Комитет Красного Креста (МККК) в партнерстве по Минреинтеграции активно занимается подготовкой прифронтовых общин к прохождению осенне-зимнего периода. В частности, оказывают помощь наиболее уязвимым слоям населения в отдаленных сельских и полусельских районах вдоль линии столкновения или на приграничных территориях.

В рамках деятельности МККК планируется, что в этом году:

• 14 895 домохозяйств получат денежную помощь в размере 25 тысяч гривен;

• 5457 домохозяйствам будет предоставлено более 11 тысяч тонн топливных брикетов;

• 1100 домохозяйств будут снабжены дровами.

Подробности – по ссылке.

Читайте также: Шмыгаль сообщил, когда будет следующая индексация пенсий

Следующая индексация пенсионных выплат состоится не раньше 2025 года. Планируется провести эти мероприятия в марте. Об этом на пресс-конференции 10 сентября сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает портал "Комментарии".

Он напомнил, что повышение выплат уже произошло весной 2023 и 2024 годов, поэтому следующую индексацию пенсионеры могут ожидать только в 2025 году.



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