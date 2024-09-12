Норвежские благотворители снова регистрируют на денежную помощь

Норвежский совет по делам беженцев (NRC) в Украине открыл прием заявок на получение многоцелевой денежной помощи. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Минреинтеграции.

Претендовать на нее могут следующие категории граждан:

– лица, проживающие в зоне боевых действий;

– лица, пострадавшие от недавних обстрелов;

– внутренне перемещенные лица, вынужденные покинуть свои дома.

Заявки принимаются до 17:00 18 сентября 2024 года. Для их представления необходимо заполнить специальную форму.

Узнать подробную информацию о программе денежной помощи можно на сайте NRC.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

МККК будет выдавать помощь для прохождения зимы: кто может получить

Международный Комитет Красного Креста (МККК) в партнерстве по Минреинтеграции активно занимается подготовкой прифронтовых общин к прохождению осенне-зимнего периода. В частности, оказывают помощь наиболее уязвимым слоям населения в отдаленных сельских и полусельских районах вдоль линии столкновения или на приграничных территориях.

В рамках деятельности МККК планируется, что в этом году:

• 14 895 домохозяйств получат денежную помощь в размере 25 тысяч гривен;

• 5457 домохозяйствам будет предоставлено более 11 тысяч тонн топливных брикетов;

• 1100 домохозяйств будут снабжены дровами.

Подробности – по ссылке.

Читайте также: Шмыгаль сообщил, когда будет следующая индексация пенсий

Следующая индексация пенсионных выплат состоится не раньше 2025 года. Планируется провести эти мероприятия в марте. Об этом на пресс-конференции 10 сентября сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает портал "Комментарии".

Он напомнил, что повышение выплат уже произошло весной 2023 и 2024 годов, поэтому следующую индексацию пенсионеры могут ожидать только в 2025 году.