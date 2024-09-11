НК "Экспоцентр Украины" объявил тендер на 3,4 млн грн: какую локацию планируют создать

Национальный комплекс "Экспоцентр Украины" объявил тендер на комплекс работ по созданию объекта благоустройства "Эко-площадка”. Речь идет о благоустройстве территории по обустройству площадки для проведения мероприятий по установке пластиковых решетчатых матов и тротуарной плитки. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на соответствующий тендер, размещенный на платформе Prozorro.



НК "Экспоцентр Украины". Иллюстративное фото

Комплекс работ по созданию объекта благоустройства "Эко-площадка" содержит:

Вынос границ, контроль отметок, снятие растительного слоя почвы, планирование основания почвы.

Устройство основания согласно конструкционной схеме.

Монтаж пластиковых решетчатых матов, устройство брусчатки, засев травы.

Устройство тротуаров.

Укладка асфальтных покрытий, нанесение дорожной разметки.

Укрепление склона решеткой.

Согласно тендерной документации заказчик, среди прочего, планирует выполнить следующие работы:

Предварительная планировка площадей бульдозерами за один проход – 1020 кв.м.

Устройство дорожных корыт корытного профиля с применением экскаваторов, глубина корыта до 250 мм – 1018,96 кв.м.

Устройство решетчатых пластиковых матов – 1018,96 кв.м.

Засыпка решетчатых матов почвосмесью – 1 018,96 кв.м.

Посев газонов партерных, мавританских и обычных вручную – 950 кв.м,

Установка бортовых камней 1000*200* — 80 мм, бетонных и железобетонных при других видах покрытий — 70 м,

Нанесение горизонтальной дорожной разметки краской вручную по трафарету "Пешеходный переход" – 42,5 кв.м.

Всего планируется выполнить 32 работы и затраты. Ожидаемая стоимость – 3 400 000 гривен. Финансировать заказанные работы будут за свой счет (средства от хозяйственной деятельности предприятия).

Срок поставки выполнения работ – до 31 декабря 2024 года. Местом выполнения работ указано г. Киев, проспект Академика Глушкова 1.

Дата обнародования тендера – 10 сентября 2024 года. Конечный срок представления тендерных предложений – 25 сентября 2024 года. Начало аукциона планируется 26 сентября 2024 года.

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