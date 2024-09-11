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НК "Экспоцентр Украины" объявил тендер на 3,4 млн грн: какую локацию планируют создать

На создание новой локации НК "Экспоцентр Украины" потратит средства собственного бюджета

сегодня, 16:00
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Кречмаровская Наталия

Национальный комплекс "Экспоцентр Украины" объявил тендер на комплекс работ по созданию объекта благоустройства "Эко-площадка”. Речь идет о благоустройстве территории по обустройству площадки для проведения мероприятий по установке пластиковых решетчатых матов и тротуарной плитки. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на соответствующий тендер, размещенный на платформе Prozorro.

НК "Экспоцентр Украины" объявил тендер на 3,4 млн грн: какую локацию планируют создать

НК "Экспоцентр Украины". Иллюстративное фото

Комплекс работ по созданию объекта благоустройства "Эко-площадка" содержит:

  • Вынос границ, контроль отметок, снятие растительного слоя почвы, планирование основания почвы.

  • Устройство основания согласно конструкционной схеме.

  • Монтаж пластиковых решетчатых матов, устройство брусчатки, засев травы.

  • Устройство тротуаров.

  • Укладка асфальтных покрытий, нанесение дорожной разметки.

  • Укрепление склона решеткой.

Согласно тендерной документации заказчик, среди прочего, планирует выполнить следующие работы:

  • Предварительная планировка площадей бульдозерами за один проход – 1020 кв.м.

  • Устройство дорожных корыт корытного профиля с применением экскаваторов, глубина корыта до 250 мм – 1018,96 кв.м.

  • Устройство решетчатых пластиковых матов – 1018,96 кв.м.

  • Засыпка решетчатых матов почвосмесью – 1 018,96 кв.м.

  • Посев газонов партерных, мавританских и обычных вручную – 950 кв.м,

  • Установка бортовых камней 1000*200* — 80 мм, бетонных и железобетонных при других видах покрытий — 70 м,

  • Нанесение горизонтальной дорожной разметки краской вручную по трафарету "Пешеходный переход" – 42,5 кв.м.

Всего планируется выполнить 32 работы и затраты. Ожидаемая стоимость – 3 400 000 гривен. Финансировать заказанные работы будут за свой счет (средства от хозяйственной деятельности предприятия).

Срок поставки выполнения работ – до 31 декабря 2024 года. Местом выполнения работ указано г. Киев, проспект Академика Глушкова 1.

Дата обнародования тендера – 10 сентября 2024 года. Конечный срок представления тендерных предложений – 25 сентября 2024 года. Начало аукциона планируется 26 сентября 2024 года.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что за киевлянами усилят наблюдение: в Киеве закупают видеокамеры почти на 26 млн грн.



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