Никаких запретов: как мобилизуют мужчин в возрасте 50-60 лет

В Украине продолжаются мобилизационные процессы, согласно которым в украинскую армию призывают мужчин в возрасте от 25 до 60 лет. Однако в сети распространялась информация, что применять силовую мобилизацию к мужчинам 50+ запретили. К тому же командиры воинских частей откровенно жалуются, что мужчины постарше не могут выполнять некоторые боевые задания. Однако в ТЦК нет никаких отдельных указаний по мобилизации мужчин 50+. Об этом рассказал начальник сектора мобилизационно-оборонной работы Сумского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Сергей Монукало, сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию издания Главред.



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По его словам, процедура мобилизации военнообязанных в возрасте 50+ сейчас абсолютно прозрачна. "Запрета как такового нет – такие лица призываются по письменному согласию воинских частей отдельным мобилизационным распоряжением и к частям, которые не требуют особых требований для военнообязанных. То есть не в военно-штурмовые войска, а в подразделения обеспечения или в государственную службу специального транспорта”, — уточнил представитель ТЦК.

Относительно процесса мобилизации он уточнил, что военнообязанные старшего возраста проходят ВЛК для определения состояния годности. С такими мужчинами работают рекрутеры из соответствующих воинских частей, общаются с ними в ТЦК. А уже по результатам собеседования выписывают отношение к воинской части и соответствующую военную специальность.

"После этого списки утверждаются Генеральным штабом, и в мобилизационном распоряжении указываются конкретные фамилии, чтобы человек понимал, что он никуда в другую часть или на другую специальность не поедет", — отметил Сергей Монукало.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, как в ТЦК ищут тех, кто не обновил данные.



