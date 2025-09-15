"Нельзя выпускать из Украины 18-22-летних": нардеп рассказал, к чему нужно готовить молодежь

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Кабинет Министров Украины изменил условия выезда из Украины мужчин в возрасте от 18 до 22 лет включительно. Такой возможностью воспользовалось немало молодежи — в Польше сообщили, что только за неделю в два воеводства прибыло более 10 тыс. украинских мужчин в возрасте от 18 до 22 лет.
Мобилизация. Иллюстративное фото
В Верховной Раде раскритиковали такое решение, отметив, что оно неправильно. Секретарь комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности Роман Костенко заявил, что эти люди нужны Украине, ведь они могли бы поддерживать экономику страны и в будущем присоединиться к армии, пишет издание Новости.LIVE.
По словам народного депутата, эти люди могут помогать экономике и армии.
Еще один аргумент от нардепа о том, что решение несправедливое заключается в том, что некоторые молодые ребята подписали "контракт 18-24", потому что он предусматривал разрешение на выезд за границу после завершения службы.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что разрешение на выезд мужчин до 22 лет приводит к негативным тенденциям.