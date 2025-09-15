"Нельзя выпускать из Украины 18-22-летних": нардеп рассказал, к чему нужно готовить молодежь

Кабинет Министров Украины изменил условия выезда из Украины мужчин в возрасте от 18 до 22 лет включительно. Такой возможностью воспользовалось немало молодежи — в Польше сообщили, что только за неделю в два воеводства прибыло более 10 тыс. украинских мужчин в возрасте от 18 до 22 лет.

В Верховной Раде раскритиковали такое решение, отметив, что оно неправильно. Секретарь комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности Роман Костенко заявил, что эти люди нужны Украине, ведь они могли бы поддерживать экономику страны и в будущем присоединиться к армии, пишет издание Новости.LIVE.

По словам народного депутата, эти люди могут помогать экономике и армии.

"Это люди, которые, ну, извините, завтра будут сержантами и офицерами в нашей армии. И их нужно не выпускать, отправлять за границу, а их нужно готовить уже сейчас быть этими сержантами и офицерами в будущем... Я не говорю, что они должны пойти в окопы. Я говорю, они должны помогать", — отметил Костенко.

Еще один аргумент от нардепа о том, что решение несправедливое заключается в том, что некоторые молодые ребята подписали "контракт 18-24", потому что он предусматривал разрешение на выезд за границу после завершения службы.

"Еще год назад власти заявили о том, что одним из условий контракта 18-24, когда ты его отслужишь в боевом подразделении, будет возможность уехать за границу. И люди есть, которые ради этого подписали контракты и пошли защищать страну. А другим сказали: ну, вы можете поехать без этого, потому что мы так решили. Это несправедливо", — сказал он.

