Члены семей военнослужащих, погибших в плену в период действия военного положения, будут получать единовременную денежную помощь (далее – ЕДП) в размере 15 млн грн.

Некоторые украинцы будут получать по 15 миллионов гривен – закон

Соответствующие изменения в Закон "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" (регистр. № 13168) приняла Верховная Рада на заседании 16 июля, сообщили в Минобороны Украины.

Закон теперь четко определяет право получения такой помощи в случае гибели (смерти) военнослужащего в плену, независимо от причины наступления смерти. При этом эта норма не распространяется на тех, кто добровольно сдался в плен врагу.

Принятый закон также увеличил с трех месяцев до одного года срок, в течение которого могут быть осуществлены выплаты ЕДП в случае получения военнослужащим ранения (контузии, травмы или увечья), заболевания при исполнении им обязанностей военной службы, что привело к частичной потере трудоспособности без установления ему инвалидности, а также лицом, уволенным с военнослужащим. причин.

Практика показала, что из-за длительного периода лечения и реабилитации и нахождения подразделения в районе боевых действий таким военнослужащим часто было невозможно вовремя получить все необходимые документы и реализовать свое право на ЕДП.

Кроме того, принятый закон изменил порядок определения размера ЕДП при изменении группы инвалидности. Теперь для определения размера ЕДП при изменении группы инвалидности применяется прожиточный минимум, установленный законом для трудоспособных лиц на 1 января календарного года, в котором установлена новая группа инвалидности. Ранее размер ЕДП при изменении группы (причинной связи) инвалидности определялся на дату первичного установления инвалидности.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что у родственников погибших воинов требуют деньги за оформление выплаты.