Некоторые студенты до 23 лет будут иметь социальную стипендию: кого касаются выплаты

Правительство приняло Постановление, согласно которому уязвимые категории студентов, в частности ВПЛ, дети участников боевых действий, лиц с инвалидностью в результате войны, лиц, лишенных личной свободы смогут получать социальную стипендию до 23 лет включительно. Об этом сообщил нардеп Павел Фролов.

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"Раньше, если соответствующий статус студенту или его родителям был установлен после достижения 18-летнего возраста, лицо не могло претендовать на социальную стипендию", – отметил нардеп.

Право на социальные стипендии теперь имеют студенты профессионального высшего и высшего образования, которые относятся к льготным категориям населения, учатся по государственному заказу, по дневной или дуальной форме образования и при этом:

- не находятся в академическом отпуске;

- не имеют академической задолженности;

- нет неудовлетворительных результатов обучения.

Студенты, имеющие право на социальную и академическую стипендии, должны выбрать одну из них, кроме некоторых исключений. Минимальный размер социальной стипендии составляет 890 грн, максимальный – 4794 грн.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что многие из внутренне перемещенных лиц, кому раньше прекратили начислять выплаты на проживание, могут снова попытаться подать заявку на получение помощи. Правительством одобрено внесение изменений в постановления по вопросам предоставления ВПЛ помощи на жительство, она вступила в силу с 29 января 2025 года.

Так, внесены изменения, в частности, в постановление Кабинета Министров Украины от 20.03.2022 № 332 "Некоторые вопросы выплаты помощи на проживание внутренне перемещенным лицам", в частности, не включать в состав семьи уполномоченного лица из числа работников правоохранительных органов, военнослужащих и работников Вооруженных Сил, Национальной гвардии, СБУ, Службы внешней разведки, Госпогранслужбы, Госспецтрансслужбы, МВД, Национальной полиции, лиц рядового и начальствующего состава ГСЧС, Управления государственной охраны, Госспецсвязи, других военных формирований.