Не только "тысяча" для украинцев: широкая инициатива Зеленского закончится в мае

В Кабинете министров Украины заверили, что в этом отопительном сезоне тарифы на коммунальные услуги для украинских семей не будут расти. В правительстве объяснили, что это часть "Зимней поддержки" — инициативы президента Украины Владимира Зеленского и правительства, направленной на помощь украинским семьям.

Фото портал "Комментарии"

Относительно стоимости коммунальных услуг уточнили, что компания "Нефтегаз Украины", которая поставляет газ большинству населения Украины, а именно 98% бытовых потребителей, установила тариф на природный газ на уровне 7,96 гривны за 1 кубический метр. Эта цена остается неизменной до 30 апреля 2025 включительно.

Цена на электрическую энергию для бытовых потребителей согласно Постановлению №632 утверждена до 30 апреля 2025 года. То есть до окончания осенне-зимнего периода 2024/2025 годов тариф на электроэнергию для бытовых потребителей пересматривать не будут.

Также отмечается, что в период с 1 октября по 30 апреля для владельцев домов и квартир с электроотоплением будут применять следующие тарифы:

если объем потребления до 2000 кВт∙ч в течение месяца – 2,64 грн/кВт∙ч за всю потребленную электроэнергию;

если объем потребления свыше 2000 кВт·ч в течение месяца – 4,32 грн/кВт·ч за всю потребленную электроэнергию.

Напомним, что в Украине с декабря 2024 года, как писал портал "Комментарии", действует государственная программа денежной помощи, которую украинцы назвали "тысячей от Зеленского". В рамках действия программы все находящиеся на подконтрольной власти территории страны украинцы могут получить 1000 грн.

В Кабмине сообщили, что граждане подали более 13 млн заявок на получение средств – из них почти 12 млн уже получили выплаты.



