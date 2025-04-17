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Названы предприятия, которым разрешили забронировать от мобилизации до 100% работников

Назван перечень предприятий и организаций, которым разрешили бронировать от мобилизации до 100% работников

сегодня, 21:40
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Кречмаровская Наталия

В Украине обновили правила бронирования от мобилизации. В министерстве цифровой трансформации рассказали, какие предприятия могут забронировать до 100% своих работников. Такое право получили:

Названы предприятия, которым разрешили забронировать от мобилизации до 100% работников

Мобилизация. Иллюстративное фото

  • Предприятия топливно-энергетического комплекса (по решению Министерства энергетики).

  • Предприятия, выполняющие функции технического администратора Портала Дия.

  • Предприятия оборонно-промышленного комплекса (по решению Министерства по стратегическим отраслям промышленности).

  • Предприятия, включающие штатные сборные команды олимпийских, неолимпийских видов спорта и спорта лиц с инвалидностью (по решению Министерства молодежи и спорта).

  • Специализированные учреждения ООН, зарубежные дипломатические учреждения, представительства международных организаций (по решению Министерства иностранных дел).

  • Специализированные учреждения ООН, международные судебные органы, международные или неправительственные организации и учреждения, членом, участником или наблюдателем в которых Украина.

Также, как отметили в министерстве, есть категории работников, которые могут бронироваться вне лимита компании, а именно:

  • Медицинские работники, для которых работа в учреждениях здравоохранения является основной.

  • Сотрудники аварийно-восстановительных бригад, обеспечивающих работу электронных коммуникационных сетей.

  • Сотрудники бригад, осуществляющих строительство устойчивых к обесточиваниям электронных коммуникационных сетей (по технологии xPON) или сетей мобильной связи.

  • Работники аварийно-восстановительных бригад, обеспечивающих работу газораспределительных систем.

"Так предприятия будут работать для экономики и обороны без перерывов на бумажные заботы", — отметили в министерстве.

Напомним: портал "Комментарии" писал о скандалах, возникающих с ТЦК.




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Источник: https://www.kmu.gov.ua/news/mintsyfry-shchodo-broniuvannia-pratsivnykiv-cherez-portal-diia-pokrokova-instruktsiia
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