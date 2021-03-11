Назван новый состав Совета судей Украины: кто туда вошел (Фото)

В Украине обновился состав лиц, входящих в Совет судей Украины. Данную информация предоставляет пресс-служба Совета судей Украины на своей странице в Facebook.

Совет судей Украины: кто вошел в новый состав судей. Фото: svidok.info

Новый состав также избрал руководство Рады. Соответственно, должность головы Совета судей занял Богдан Монич. Заместителем председателя стала Оксана Марченко. Место секретаря Совета заняла Елена Журавская. Все кандидаты были выбраны единогласно.

Теперь список членов Совета судей Украины выглядит следующим образом:

Береговой Александр — судья Винницкого апелляционного суда;

Бурлаков Сергей — судья Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда;

Ганечко Елена — судья Шестого апелляционного административного суда;

Адамов Ассен — судья Измаильского горрайонного суда Одесской области;



Головенко Олег — судья Киевского окружного административного суда;

Гребенюк Татьяна — судья хозяйственного суда Харьковской области;

Диброва Галина — судья Юго-Западного апелляционного хозяйственного суда;

Журавская Елена — судья Деснянского районного суда города Киева;

Кальник Виталий — судья Днепропетровского окружного административного суда;

Кобылянский Константин — судья Окружного административного суда города Киева;

Колесник Иван — судья хозяйственного суда Днепропетровской области;

Кравчук Владимир — судья Кассационного административного суда в составе Верховного Суда;

Марченко Оксана — судья хозяйственного суда города Киева;

Масенко Денис — судья Киевского апелляционного суда;

Мовчан Дмитрий — судья Ленинского районного суда города Днепра;

Мороз Наталья — судья хозяйственного суда Львовской области;

Невидома Татьяна — судья Киевского апелляционного суда;

Олейник Светлана — судья Старобельского районного суда Луганской области;

Остапук Виктор — судья Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда;

Потапенко Андрей — судья Ржищевского городского суда Киевской области;

Монич Богдан — судья Седьмого апелляционного административного суда;



Сасевич Александр — судья Львовского окружного административного суда;

Фанда Оксана — судья Коминтерновского районного суда города Харькова;

Филиппова Татьяна — судья Северо-Западного апелляционного хозяйственного суда;

Краснов Егор — судья Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда;



Хилевич Сергей — судья Ровенского апелляционного суда;

Холод Роман — судья Коммунарского районного суда города Запорожья;

Чебан Виктория — судья Шевченковского районного суда города Черновцы

Черная Валерия — судья Высшего антикоррупционного суда.

Теперь полный состав судей выглядит так.





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