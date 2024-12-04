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Наступление на журналистов и свободу слова началось: кто из нардепов поддержал скандальное решение

Законопроект, поддержанный депутатами, несет серьезную угрозу журналистам и их источникам информации

4 декабря 2024, 21:25
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Кречмаровская Наталия

Народные депутаты, вероятно, решили полностью ликвидировать возможность появления неудобной информации, от которой потом трудно "отмыться". Поэтому народные избранники проголосовали за законопроект №10242, который фактически оказывает давление на журналистов и их источники. Под прикрытием борьбы с "злоупотреблением данными", вероятно, хотят создать инструмент, который может быть использован для преследования журналистов.

Наступление на журналистов и свободу слова началось: кто из нардепов поддержал скандальное решение

ВРУ. Фото из открытых источников

Портал “Комментарии" со ссылкой на информацию Центра Противодействия Коррупции сообщает о некоторых избранниках, которые отдали свой голос фактически за наступление на журналистов и свободу слова.

“Хотим обратить ваше внимание на некоторых депутатов, которые не постеснялись проголосовать за законопроект о 8 годах тюрьмы за распространение данных из реестров. Это фигуранты журналистских расследований, о поездках которых за границу или дорогостоящих приобретениях во время войны вряд ли реально было узнать из открытых источников", — сообщили в Центре.

Также обнародовали факты журналистских расследований по депутатам. Так, наказывать журналистов и их источники за публикацию информации из закрытых реестров, хотят:

  • Геннадий Касай (Слуга Народа), семья которого, накупила квартир в Дубае более чем на 1 млн долларов.

  • Андрей Клочко (Слуга Народа), родственники которого за годы его депутатства скупили имущества более чем на 20 млн грн, а 70-летняя мама приобрела новенькую Теслу.

  • Павел Халимон (Слуга Народа): журналисты выяснили, что его сожительница приобрела имение на Печерских холмах за 10 млн грн.

  • Роман Иванисов (бывший "слуга"): СМИ писали о квартирах в элитном ЖК и дорогих авто, а также о 12 млн грн от матери, зарегистрировавшей российский ФЛП.

  • Богдан Торохтий (бывший "слуга"): о его многочисленных дорогих приобретениях и скрытых поездках за границу уже после 2022 года писали журналисты.

  • Чисто Мамоян (ОПЗЖ), семья которого только за 2022 год приобрела 13 авто (!!) на сумму свыше 1,3 млн дол.

  • Сергей Левочкин (ОПЗЖ), который, по данным СМИ, в начале вторжения на протяжении 5 месяцев держал оборону против агрессора на семейной вилле на юге Франции.

  • Григорий Суркис (ОПЗЖ), который, по информации СМИ, покинул Украину на третий день вторжения с незадекларированными 17,6 млн долларов.

Впоследствии Левочкин и Суркис не раз покидали территорию Украины, чтобы, в частности, побывать на матчах киевского "Динамо".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что депутаты готовят Украину к принудительной мобилизации женщин.




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Источник: https://www.facebook.com/100057640893390/posts/981826207082067/?rdid=NKVo8RjjGsLSBdo4#
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