Наступление на журналистов и свободу слова началось: кто из нардепов поддержал скандальное решение

Народные депутаты, вероятно, решили полностью ликвидировать возможность появления неудобной информации, от которой потом трудно "отмыться". Поэтому народные избранники проголосовали за законопроект №10242, который фактически оказывает давление на журналистов и их источники. Под прикрытием борьбы с "злоупотреблением данными", вероятно, хотят создать инструмент, который может быть использован для преследования журналистов.

ВРУ. Фото из открытых источников

Портал “Комментарии" со ссылкой на информацию Центра Противодействия Коррупции сообщает о некоторых избранниках, которые отдали свой голос фактически за наступление на журналистов и свободу слова.

“Хотим обратить ваше внимание на некоторых депутатов, которые не постеснялись проголосовать за законопроект о 8 годах тюрьмы за распространение данных из реестров. Это фигуранты журналистских расследований, о поездках которых за границу или дорогостоящих приобретениях во время войны вряд ли реально было узнать из открытых источников", — сообщили в Центре.

Также обнародовали факты журналистских расследований по депутатам. Так, наказывать журналистов и их источники за публикацию информации из закрытых реестров, хотят:

Геннадий Касай (Слуга Народа), семья которого, накупила квартир в Дубае более чем на 1 млн долларов.

Андрей Клочко (Слуга Народа), родственники которого за годы его депутатства скупили имущества более чем на 20 млн грн, а 70-летняя мама приобрела новенькую Теслу.

Павел Халимон (Слуга Народа): журналисты выяснили, что его сожительница приобрела имение на Печерских холмах за 10 млн грн.

Роман Иванисов (бывший "слуга"): СМИ писали о квартирах в элитном ЖК и дорогих авто, а также о 12 млн грн от матери, зарегистрировавшей российский ФЛП.

Богдан Торохтий (бывший "слуга"): о его многочисленных дорогих приобретениях и скрытых поездках за границу уже после 2022 года писали журналисты.

Чисто Мамоян (ОПЗЖ), семья которого только за 2022 год приобрела 13 авто (!!) на сумму свыше 1,3 млн дол.

Сергей Левочкин (ОПЗЖ), который, по данным СМИ, в начале вторжения на протяжении 5 месяцев держал оборону против агрессора на семейной вилле на юге Франции.

Григорий Суркис (ОПЗЖ), который, по информации СМИ, покинул Украину на третий день вторжения с незадекларированными 17,6 млн долларов.

Впоследствии Левочкин и Суркис не раз покидали территорию Украины, чтобы, в частности, побывать на матчах киевского "Динамо".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что депутаты готовят Украину к принудительной мобилизации женщин.



