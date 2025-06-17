Нардепы выступили с сокрушительной критикой: что требуют от своих коллег

Ситуация в жилищно-коммунальном хозяйстве Украины стабильно сложна. Постоянно возникают проблемы с поставкой воды, отопления, света. К устаревшим и изношенным коммуникациям, разрушениям объектов вражескими ударами добавляется и неэффективное управление.

Верховная Рада Украины. Фото из открытых источников

Народный депутат Украины Алексей Кучеренко отметил неэффективную работу Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг. Председатель Комитета – Андрей Герус.

По его словам, Комитет под руководством Геруса потерял эффективность и, в сущности, самоустранился от решения критических вопросов энергетики, ЖКХ и регуляторной политики.

"Более слабого председателя за все время существования Верховной Рады Украины в этом комитете не было. Эффективность его работы я бы оценил максимум в 10-15%. И это точно не может устраивать ни меня, ни ряда коллег-депутатов!", — подчеркнул народный депутат.

Кучеренко отметил, что Национальная комиссия работает по закону Геруса – и это провал в работе.

"Массовые жалобы от потребителей, особенно на теплоснабжение, газ, воду. А Комитет делает вид, что ничего не происходит…", — оценил работу Комитета народный депутат.

Напомним: портал Комментарии писал, что в Украине возник дефицит газа. И хотя поначалу успокаивали, что якобы это выдумки россиян, сейчас власти признают, что нужно закупить большое количество газа. Однако здесь могут возникнуть проблемы не только со средствами, но и с соседями – западными странами, которые могут оказаться не партнерами. По мнению Кучеренко, есть в тревожные звоночки. Нардеп прямо не ответил, но отметил, что проблемы могут создать правительства соседних стран – Польши, Словакии, Венгрии.



