Нардепы могут лишить украинцев привычных услуг: какое решение планируют принять

Вопрос предоставления качественных коммунальных услуг в Украине очень сложен. Одной из причин постепенного ухудшения качества называют изношенную систему коммунального хозяйства, которую обычно "латают" и не меняют полноценно.

ВРУ. Фото из открытых источников

Однако в Украине может полностью остановиться работа коммунальной сферы. И причина этого – очередное решение ВРУ.

Основатель ОО "Союз потребителей коммунальных услуг" Олег Попенко рассказал, что власти хотят отменить коммунальные предприятия и превратить их в частные ООО.

"На днях прошли слушания по обеспечению интересов местного самоуправления в проекте Закона Украины "Об особенностях регулирования предпринимательской деятельности отдельных видов юридических лиц и их объединений в переходный период", регистр. №6013, согласно которому все государственные и коммунальные унитарные предприятия должны стать акционерными обществами или ООО”, – отметил он.

По словам эксперта, принятие такого решения может привести к многочисленным правовым и экономическим рискам, как для страны, так и для общин. Ведь это, по убеждению Попенко, может существенно усложнить предоставление услуг в сферах здравоохранения, образования, тепло- и водоснабжения и тому подобное.

“Отмена института коммунальных предприятий и практически права владения и управления коммунальным имуществом – может привести к непредсказуемым последствиям. Нужно ли навести порядок в коммунальной сфере, так это решение давно назрело. Коммунальные предприятия предоставляющие услуги, существующие дублирующие должны быть ликвидированы, например благоустройство или строительство. Коммунальные предприятия это скорее о социальной неприбыльной функции, но переводить школы и больницы в ООО это еще больший абсурд”, — убежден эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что с 1 января в Украине некоторые медицинские услуги стали платными.



