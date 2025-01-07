Нардепы могут лишить украинцев привычных услуг: какое решение планируют принять

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Кречмаровская Наталия
Вопрос предоставления качественных коммунальных услуг в Украине очень сложен. Одной из причин постепенного ухудшения качества называют изношенную систему коммунального хозяйства, которую обычно "латают" и не меняют полноценно.
ВРУ. Фото из открытых источников
Однако в Украине может полностью остановиться работа коммунальной сферы. И причина этого – очередное решение ВРУ.
Основатель ОО "Союз потребителей коммунальных услуг" Олег Попенко рассказал, что власти хотят отменить коммунальные предприятия и превратить их в частные ООО.
По словам эксперта, принятие такого решения может привести к многочисленным правовым и экономическим рискам, как для страны, так и для общин. Ведь это, по убеждению Попенко, может существенно усложнить предоставление услуг в сферах здравоохранения, образования, тепло- и водоснабжения и тому подобное.
Напомним, портал "Комментарии" писал, что с 1 января в Украине некоторые медицинские услуги стали платными.
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