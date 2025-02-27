Нардепы десятками вывозили за границу уклонистов: в Раде рассказали о масштабной схеме

От начала полномасштабной российской вооруженной агрессии мужчинам мобилизационного возраста в Украине запретили выезд за границу. Фактически мужчины могли выехать, имея соответствующие разрешения — или через систему "Шлях", или через медийную, художественную или спортивную деятельность. Пользуясь возможностью, многие мужчины не возвращались в Украину в определенные сроки. Это побудило Министерство культуры и стратегических коммуникаций прекратить выдавать журналистам и художникам письма-содействия в пересечении границы. Однако схемы выезда были даже в Верховной Раде.

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Об уклонистских схемах, к которым причастны народные депутаты, рассказала на брифинге член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Соломия Бобровская, пишет издание "Униан".

Комментируя решение об изменениях правил выезда художников и медийщиков за границу во время военного положения она отметила, что такие изменения логичны, чтобы предотвратить незаконный выезд за границу мужчин мобилизационного возраста во время полномасштабного вторжения. По ее словам, уехать станет сложнее.

"Если количество выезжающих и не возвращаемых превышает 30-40%, то тогда это логическое решение. Потому что иначе это коррупционная составляющая, которая играет на руку уклонистам", — подчеркнула Бобровская.

Народная депутат сообщила, что не владеет информацией, кто чаще всего не возвращается в Украину, получив разрешение на выезд. Бобровская добавила, что разные уклонистские схемы задействованы не только в сфере культуры.

"У депутатов это была история водителей. Я впервые узнала, что мы можем иметь водителей, которые могут ехать с нами за границу. Классно, я буду теперь знать. Как оказалось, мои коллеги вывозили десятками людей", — рассказала Бобровская.

Напомним, что в Киеве и области, как писал портал "Комментарии", проверили ТЦК.



