Нардепов шокировали новые правила "Укрзализныци": поезда будут не для всех

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Кречмаровская Наталия
На днях в "Укрзализныце" сообщили, что в тестовом режиме вводят верификацию через "Дия. Подпись" для ряда популярных поездов. Объяснили такой шаг попыткой уменьшить количество возможных злоупотреблений при покупке железнодорожных билетов.
Поезд. Иллюстративное фото
В "Укрзализныце" предупредили, что на первом этапе внедрения изменений верификация нужна на рейсы:
№105/106 Одесса – Киев;
№91/92 Львов – Киев;
№29/30 Киев – Ужгород;
№12 Львов – Одесса;
№27/28 Киев – Чоп.
Отмечают, что купить билеты на эти рейсы в кассе будет невозможно.
Такие изменения раскритиковали в Верховной Раде.
Отреагировал на нововведение и народный избранник Максим Бужанский, отметив, что продажа железнодорожных билетов на ряд внутриукраинских рейсов исключительно онлайн, с верификацией через "Дию", это отличная инициатива. Однако указал на проблемы.
Напомним: портал “Комментарии писал, что в Раде заявили о серьезном ударе по Украине.