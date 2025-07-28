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Нардепов шокировали новые правила "Укрзализныци": поезда будут не для всех

В Раде раскритиковали новые правила продажи билетов на поезда

28 июля 2025, 12:34
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Кречмаровская Наталия

На днях в "Укрзализныце" сообщили, что в тестовом режиме вводят верификацию через "Дия. Подпись" для ряда популярных поездов. Объяснили такой шаг попыткой уменьшить количество возможных злоупотреблений при покупке железнодорожных билетов.

Нардепов шокировали новые правила "Укрзализныци": поезда будут не для всех

Поезд. Иллюстративное фото

"Следовательно с 1 августа, чтобы купить или вернуть билеты на определенные внутренние поезда, пассажиры должны верифицировать личность через "Дия. Подпись", — говорится в сообщении.

В "Укрзализныце" предупредили, что на первом этапе внедрения изменений верификация нужна на рейсы:

  • №105/106 Одесса – Киев;

  • №91/92 Львов – Киев;

  • №29/30 Киев – Ужгород;

  • №12 Львов – Одесса;

  • №27/28 Киев – Чоп.

Отмечают, что купить билеты на эти рейсы в кассе будет невозможно.

"Новые правила не будут касаться рейсов со спецрезервом билетов для военнослужащих. Защитники и защитницы могут бронировать и покупать такие билеты через специальный сервис "Укрзализныци" и через Армия+", — предупредили в компании.

Такие изменения раскритиковали в Верховной Раде.

Народный депутат Украины Алексей Кучеренко отметил: "Укрзализныця" решила усложнить украинцам жизнь?! Какова цель этого балагана? Быть в тренде "реформаторства"?! А люди здесь при чем?!”.

Отреагировал на нововведение и народный избранник Максим Бужанский, отметив, что продажа железнодорожных билетов на ряд внутриукраинских рейсов исключительно онлайн, с верификацией через "Дию", это отличная инициатива. Однако указал на проблемы.

"Не понятно, как быть пожилым и не только людям, у которых кнопочные телефоны, и "Дии" никакой отродясь не было? И иностранцам, у которых ее не может быть? Поезда не для всех, я бы так это назвал", — резюмировал он.

Напомним: портал “Комментарии писал, что в Раде заявили о серьезном ударе по Украине.




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Источник: https://t.me/UkrzalInfo/7130
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