На западе Украины нет отопления: жителей принуждают устанавливать индивидуальные системы

В Ивано-Франковске возникли проблемы с централизованным отоплением. И проблема это не новая. Местные власти призывают жителей отключаться от централизованной системы и устанавливать индивидуальную. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию городского головы Ивано-Франковска Руслана Марцинкива.

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“Уже не первый год мы предупреждаем жителей о том, что работа котельной, что на Индустриальной, к сожалению, нестабильна. Поэтому мы не просто призываем отключаться от центрального отопления, а еще и даем денежные компенсации по 50 тысяч гривен. Такие выплаты выделяем, чтобы облегчить людям этот вопрос”, — сообщил мэр города.

Он отметил, что не все потребители успели перейти на индивидуальное отопление. А котельная из-за порыва на частных сетях подает тепло в квартиры нестабильно.

“Понимаю, что людям приходится обогреваться электроприборами. Поэтому даем еще по 2000 грн абонентам котельной на Индустриальной. Получить средства могут те жители, у которых нет индивидуального отопления; до 1 ноября 2024 года не подали документы на отключение от центрального отопления и относятся к льготным категориям”, — уточнил мэр города.

На сайте городского совета отмечено, что получить компенсацию могут следующие льготные категории граждан:









Узнать, какие адреса определены для получения компенсации и просмотр заявления на получение денежной помощи, можно по ссылке.

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