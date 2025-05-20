На мире в Украине окончательно поставлен крест: стало известно о показательном нюансе

Состоявшийся недавно телефонный диалог между президентом США Дональдом Трампом и главой Кремля Владимиром Путиным показал, насколько далекими остаются реальные перспективы завершения войны в Украине. Об этом говорится в аналитическом материале CNN.

Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото: 24 Канал

В центре внимания оказался вопрос: действительно ли Трамп намерен быть активным посредником в мирном процессе? Его заявление о том, что Россия и Украина должны самостоятельно договариваться о прекращении огня "любым способом, как только они могут", вызвало обеспокоенность как в Вашингтоне, так и среди европейских союзников.

CNN отмечает: своей риторикой Трамп фактически поддержал позицию Путина, избегая какой-либо жесткой критики или давления. В то же время он не опроверг слова своего вице-президента Джей Ди Венса о возможном выходе США из мирных переговоров, если не будет ощутимого прогресса.

"Это игра эго. Но если ничего не получится — я просто отойду", — сказал Трамп журналистам после разговора.

Журналисты отмечают, что такие заявления — это не только "торговая стратегия", знакомая с бизнес-книг Трампа, но и реальная угроза, учитывая сдержанную позицию Белого дома по поводу новых поставок вооружения и санкций против России.

Бывший заместитель директора национальной разведки США Бет Саннер заявила, что Трамп, вероятно, не давил на Путина вообще. По ее мнению, разговор лишь усугубил позиции Кремля, не приблизив мирного урегулирования.

Несмотря на разрушительное влияние войны на экономику России и огромные потери среди ее военных, Путин продолжает настаивать на своих условиях, несовместимых с украинским суверенитетом. По мнению CNN, российский лидер заинтересован в мире только тогда, когда будет продиктован Москвой, а не результатом настоящего компромисса.

Портал "Комментарии" писал, что вместо ожидаемых суровых санкций против Кремля, президент США Дональд Трамп после разговора с Владимиром Путиным заявил, что беседа была "прекрасной". Он также подчеркнул, что у России есть "огромные возможности" для ведения бизнеса из США после завершения войны в Украине.