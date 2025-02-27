Мужчины пользуются возможностью и бегут из Украины: кому запретили выезд за границу

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Кречмаровская Наталия
С 3 марта Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины не будет давать разрешения на выезд за границу художников и медийщиков — мужчин мобилизационного возраста. Отмечается, что министерство приостановит выдачу писем содействия выезду.
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Ограничения продлятся до момента нормативно-правового урегулирования соответствующего вопроса.
В Минкульте отметили, что из-за пробелов в национальном законодательстве возникли многочисленные случаи, когда лица, получившие разрешение Государственной пограничной службы для временного выезда за границу за письмом содействия от министерства, не вернулись в Украину в установленные сроки.
В министерстве пояснили, что разработали изменения, регулирующие вопросы исчерпывающих требований для принятия решения о предоставлении письма содействия мужчинам призывного возраста, работающим в сфере культуры, информационной безопасности, стратегических коммуникаций и линейных аудиовизуальных медиа для их временного выезда за границу в период военного положения.
Проект изменений к постановлению правительства "О правилах пересечения государственной границы гражданами Украины" от 27 января 1995 № 57 находится на этапе межведомственного согласования, пояснили в Минкульте.
Напомним, что в 2025 году, как писал портал "Комментарии", мужчинам предоставят официальную возможность освободиться от мобилизации. В Министерстве здравоохранения пояснили, что находившиеся в плену или подвергавшиеся незаконному содержанию могут оформить инвалидность.
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