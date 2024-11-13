Мужчины от 50 лет получат особые условия при мобилизации: подробности

Информация о том, что мужчин в возрасте 50+ мобилизовать не будут раньше распространявшейся сетью интернет. Впоследствии эти данные опровергли, в ТЦК отмечали, что особых условий мобилизации нет, однако известно, что военнообязанные возрастом 50+ все же получат некоторые преференции. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Тернопольского областного ТЦК и СП.

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"Возрастная категория 50+ и военнообязанные непригодные к службе в боевых бригадах теперь могут выбирать вакансии и военную службу в подразделениях Сил логистики Вооруженных Сил Украины", — говорится в сообщении.

По данным ТЦК, рекрутируются водители, ремонтники (в том числе иностранной техники), специалисты горюче-смазочных материалов, охранники, персонал на склады хранения и распределения вещевого имущества и продовольствия.

"Для овладения этими специальностями нужны несколько иные навыки, чем пехотинец или штурмовик", — пояснили в ТЦК. Также указывается, что нужны:

вдумчивость,

тщательность,

умение коммуникировать, трудиться,

навыки ремонта автомобильной и гусеничной техники.

"Способности к овладению техническими специальностями помогают военным логистам выполнять задачи по назначению: обеспечивать личный состав воинских частей всем необходимым и приводить к боеспособности разные модификации ВВТ", — говорится в сообщении.

В ТЦК обратились к гражданам (с так называемыми рабочими специальностями): “Ваше время пришло проявить себя и помочь стране в борьбе с коварным врагом! С целью набора специалистов указанного профиля в ТЦК и СП ведется рекрутинг в интересах воинских частей Сил логистики Вооруженных Сил Украины. Обращайтесь!”.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, почему, по мнению военных, нужно уменьшить предельный мобилизационный возраст.



