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Мужчины могут законно освободиться от мобилизации в 2025 году: новые условия

Мужчин освобождают от мобилизации после плена: новые условия

27 февраля 2025, 15:44
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Кречмаровская Наталия

Мужчины, находившиеся в плену или пережившие незаконное удержание, могут оформить инвалидность и освободиться от мобилизации. В Министерстве здравоохранения прокомментировали новые условия оформления инвалидности.

Мужчины могут законно освободиться от мобилизации в 2025 году: новые условия

Иллюстративное фото

По данным министерства причиной инвалидности может быть лишение личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины.

"Это означает, что люди, которые пережили незаконное содержание, пытки или получили другие повреждения здоровья в результате пребывания в плену, могут получить статус инвалидности и соответствующую государственную поддержку", — говорится в сообщении.

Такие правила установления инвалидности распространяются как на гражданских, так и на военнослужащих.

В Минздраве объяснили алгоритм оформления инвалидности по новой причине. Процедура прохождения оценки для таких лиц содержит несколько шагов:

Шаг 1. Подтверждение факта лишения личной свободы. Для этого нужно обратиться в Комиссию по установлению факта лишения личной свободы при Министерстве развития общин и территорий Украины.
В случае положительного решения данные о человеке вносятся в Единый реестр лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, а также выдается соответствующий документ.

Шаг 2. Оценка повседневного функционирования. Лечащий врач или председатель военно-врачебной комиссии в соответствии с определенными Критериями формирует электронное направление на оценку. При рассмотрении экспертная команда оценивает состояние здоровья человека и ограничения жизнедеятельности.

Шаг 3. Получение решения. По результатам оценки человек получает выписку из решения экспертной команды. Если установлена инвалидность, то в рамках этого решения будут также сформированы рекомендации, являющиеся частью индивидуальной программы реабилитации (ИПР). В них будет отражена потребность личности во вспомогательных средствах реабилитации, медицинских изделиях и необходимость получения услуг в других сферах жизни. Эти рекомендации действуют в течение всего срока, на который установлена инвалидность.

Следует отметить, что мужчины с инвалидностью не подлежат мобилизации независимо от группы инвалидности.

Напомним, что в Киеве и области, как писал портал "Комментарии", военные власти проверили ТЦК.



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Источник: https://moz.gov.ua/uk/dodano-novu-prichinu-vstanovlennya-invalidnosti-pozbavlennya-osobistoyi-svobodi-vnaslidok-zbrojnoyi-agresiyi-proti-ukrayini
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