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Мужчина пытался доказать незаконность ТЦК: что из этого получилось

Мужчина проигнорировал повестку и пытался доказать незаконность ТЦК

сегодня, 12:59
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Кречмаровская Наталия

Мужчина считал ТЦК незаконными и проигнорировал боевую повестку. Суд принял решение по делу. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Полтавского ОТЦК и СП.

Мужчина пытался доказать незаконность ТЦК: что из этого получилось

Иллюстративное фото

Отмечается, что военнообязанный был признан годным к военной службе в Винницкой области. Он получил боевую повестку от ТЦК и СП, однако по повестке не явился.

“На судебном заседании фигурант объяснил, что считает работу ТЦК незаконной из-за отсутствия закона о реформе военных комиссариатов. По его мнению, якобы отсутствие правовых оснований деятельности ТЦК лишает их полномочий, а их требования он расценивает как нарушение Конституции Украины. Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений”, – сообщили в ТЦК.

Рассмотрев материалы дела, суд признал мужчину виновным в уклонении от мобилизации. Мужчина получил наказание в виде трех лет испытательного срока.

“Информируем наших читателей, что Законом Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию отдельных вопросов выполнения воинского долга и ведения военного учета" от 30.03.2021 внесены изменения в 43 законодательных акта относительно реформирования военных комиссариатов в ТЦК и СП. Кроме этого, в Заключительных и переходных положениях определено, что ТЦК и СП образуются на базе действующих военных комиссариатов и являются их правопреемниками”, — уточнили в областном ТЦК.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что сержант ВСУ предложил разрешить работникам ТЦК стрелять в гражданских. Как он это мотивирует, читайте по ссылке.




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Источник: https://www.facebook.com/Poltavskyi.TCK/posts/pfbid0DGRakfHZJpu3PFAVrZkYkde9MZDBsTUXWDH6C2HWs4RaPia8dWqC7X6MpDpwcsDGl
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