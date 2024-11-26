Мужчина пытался доказать незаконность ТЦК: что из этого получилось

Мужчина считал ТЦК незаконными и проигнорировал боевую повестку. Суд принял решение по делу. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Полтавского ОТЦК и СП.

Иллюстративное фото

Отмечается, что военнообязанный был признан годным к военной службе в Винницкой области. Он получил боевую повестку от ТЦК и СП, однако по повестке не явился.

“На судебном заседании фигурант объяснил, что считает работу ТЦК незаконной из-за отсутствия закона о реформе военных комиссариатов. По его мнению, якобы отсутствие правовых оснований деятельности ТЦК лишает их полномочий, а их требования он расценивает как нарушение Конституции Украины. Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений”, – сообщили в ТЦК.

Рассмотрев материалы дела, суд признал мужчину виновным в уклонении от мобилизации. Мужчина получил наказание в виде трех лет испытательного срока.

“Информируем наших читателей, что Законом Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию отдельных вопросов выполнения воинского долга и ведения военного учета" от 30.03.2021 внесены изменения в 43 законодательных акта относительно реформирования военных комиссариатов в ТЦК и СП. Кроме этого, в Заключительных и переходных положениях определено, что ТЦК и СП образуются на базе действующих военных комиссариатов и являются их правопреемниками”, — уточнили в областном ТЦК.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что сержант ВСУ предложил разрешить работникам ТЦК стрелять в гражданских. Как он это мотивирует, читайте по ссылке.



