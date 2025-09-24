Смена имени – юридическая процедура, на которую ребенок имеет право, а родительское разрешение не всегда нужно. В Украине этот вопрос урегулирован законом, однако, кроме самой возможности, существуют и определенные ограничения , сообщают в Минюсте.

Мужчина отказался от отчества и взял матчество: как теперь его будут называть

Понятие "Имя" в Украине охватывает три составляющие: фамилию, собственное имя и отчество. Лицо, достигнув 16-летнего возраста, вправе по своему усмотрению изменять любую из его частей. Например, Артем может стать Николаем, а Витальевич – Сергеевичем. Подросткам в возрасте от 14 до 16 лет такая процедура также доступна, но для ее осуществления требуется согласие обоих родителей или опекунов. В некоторых случаях достаточно разрешения и родителя, если другой:

– умер;

– признанный без вести пропавшим или умершим;

– недееспособным или ограниченно дееспособным;

– лишен родительских прав;

– или если его данные изъяты из актовой записи о рождении ребенка;

– или если внесение данных о нем было произведено на основании заявления матери.

Однако не каждый может сменить имя беспрепятственно. Отказ в такой услуге возможен в случае:

– открытого уголовного производства в отношении заявителя или нахождения под административным надзором;

– имеющейся непогашенной или неснятой судимости;

– запрос от иностранных правоохранительных органов о розыске заявителя;

– предоставление ложных данных при подаче документов.

Следует отметить, что ограничения в количестве проведенных изменений имени лицом законодательством не установлены. А в связи с действием военного положения эту услугу можно получить в любом отделе ДРАЦС, независимо от места жительства заявителя.

Так, за 8 месяцев 2025 года специалисты Восточной юстиции выдали 838 свидетельств об изменении имени из интересного:

на Харьковщине – 344 (Диана пожелала именоваться Айзой, а Олег – Инари);

на Полтавщине – 242 (отчество Фаритович изменено на матчество Людмилович);

на Черниговщине – 140 (Ивана теперь зовут Арти, а Ирину – Ия);

в Сумской области – 97 (Вадим стал Вадимасом, а Лаура – Ларисой);

на Донбассе – 15 (Борисовна стала Александровной, а Людмила – Милой).

Напомним, портал "Комментарии" писал , Оззи Осборн не использовал свое настоящее имя: как на самом деле звали легенду хэви-металла.