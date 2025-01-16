Молдова не пропускает автомобили из Украины: в чем причина

В Государственной пограничной службе Украины предупредили об изменении правил въезда в Молдову. По информации пограничной полиции Республики Молдова, вступила в действие норма, которая обязывает водителей иметь действующие сертификаты технического осмотра транспортного средства во время въезда на территорию их государства (требование Правил дорожного движения, утвержденных Постановлением Правительства РМ от 13.05.2009 № 357).

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"В случае отсутствия этого документа, пограничники Республики Молдова будут отказывать в пропуске транспортных средств на территорию своей страны", — говорится в сообщении.

В Госпогранслужбе обратились к гражданам с просьбой при поездке в Республику Молдова учесть указанные изменения.

Напомним, что украинские пограничники, как писал портал "Комментарии", продолжают защиту государственной границы Украины. Не уменьшают количество пограничных нарядов даже на границе со странами ЕС и Молдовой.

Спикер ГПСУ Андрей Демченко рассказал, как изменилось количество попыток незаконно пересечь границу и какие маршруты выбирают беглецы. По его словам, еще с июля 2024 пограничники начали фиксировать постепенное уменьшение попыток незаконного пересечения границы и декабрь не исключение.

“Если сравнить с ноябрем, то количество желающих незаконно пересечь границу уменьшилось. Однако попытки нарушителей незаконно пересечь границу продолжаются ежедневно, даже если их количество и уменьшается”, — отметил Демченко.

Он также рассказал, как обычно действуют беглецы. "Большинство нарушителей не самостоятельно для себя планируют такие путешествия, а обращаются к третьим лицам, таким преступным организованным группам, которые им за средства обещают, что им удастся незаконно пересечь границу", — рассказал он.



