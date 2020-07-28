Молчание - золото: Усик удалит аккаунты в социальных сетях

Абсолютный чемпион мира, боксер-тяжеловес Александр Усик заявил, что вышел из социальных сетей. Об этом он сказал в интервью на YouTube-канале USYK17.

"За последние полгода, анализируя, что происходит, я еще больше задумался о том, что я буду молчать. Я буду просто делать и молчать. Когда мне будет нужно — я скажу", - заявил боксер, добавив, что несколько раз оказывался в центре скандалов из-за активной позиции в вопросах, не связанных с боксом.

"Я вышел из каких-то моментов, из соцсетей, новостей. Я считаю, что это лишнее, оно много времени забирает", - заключил Усик.





Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинский чемпион мира по боксу Александр Усик попал в базу "Миротворец" за сомнительные заявления в отношении России и Крыма. Там он оказался вместе с другим боксером Василием Ломаченко, оба снялись в документальном фильме от РПЦ "Здравствуй, брат! Христос воскресе!".

На сайте "Миротворец" в отношении боксеров предъявлено, в частности, "отрицание российской агрессии", "участие в антиукраинских пропагандистских мероприятиях", "манипуляция общественно значимой информацией".







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