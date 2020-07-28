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Главная Новости Общество права человека Молчание - золото: Усик удалит аккаунты в социальных сетях
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Молчание - золото: Усик удалит аккаунты в социальных сетях

Украинский тяжеловес Александр Усик пообещал, что снова начнет больше делать, чем говорить

сегодня, 15:10
Автор:

Екатерина Белоброва
Молчание - золото: Усик удалит аккаунты в социальных сетях

Абсолютный чемпион мира, боксер-тяжеловес  Александр Усик заявил, что вышел из социальных сетей. Об этом он сказал в интервью на YouTube-канале USYK17

"За последние полгода, анализируя, что происходит, я еще больше задумался о том, что я буду молчать. Я буду просто делать и молчать. Когда мне будет нужно — я скажу", - заявил боксер, добавив, что несколько раз оказывался в центре скандалов из-за активной позиции в вопросах, не связанных с боксом.

"Я вышел из каких-то моментов, из соцсетей, новостей. Я считаю, что это лишнее, оно много времени забирает", - заключил Усик.


Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинский чемпион мира по боксу Александр Усик  попал в базу "Миротворец" за сомнительные заявления в отношении России и Крыма. Там он оказался вместе с другим боксером Василием Ломаченко, оба снялись в документальном фильме от РПЦ "Здравствуй, брат! Христос воскресе!".

На сайте "Миротворец" в отношении боксеров предъявлено, в частности, "отрицание российской агрессии", "участие в антиукраинских пропагандистских мероприятиях", "манипуляция общественно значимой информацией".



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