Мобилизуют при наличии отсрочки: в ТЦК объяснили причину силовой мобилизации

В Украине продолжается мобилизация и, согласно действующему законодательству, доставить военнообязанных в ТЦК могут с улицы. Такая ситуация произошла в Ивано-Франковской области. В областном ТЦК объясни, почему мобилизовали мужчину, несмотря на наличие отсрочки, сообщает портал “Комментарии”.

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"Недавно в Telegram-каналах появились видео и аудиозапись, на которых незаконно, с нарушением всех правил мобилизуют гражданина Украины. Оказывается, у него отсрочка. И он вообще законопослушный гражданин государства и ничего не нарушал”, — отметили в ТЦК.

Также объяснили, что явилось причиной мобилизации. Сообщается, что по требованию предъявить документы, предоставляющие право на отсрочку, гражданин Б. показал заключение Северодонецкой ВВК (сейчас город находится под оккупацией), изданный в 2021 году. "Документ сразу вызвал подозрение у правоохранителей, поэтому мужчину забрали в областной объединенный центр мобилизации для выяснения деталей ситуации", — говорится в сообщении.

В ТЦК отметили, что гражданин отказался проходить повторно военно-врачебную комиссию. Зато начал вести себя агрессивно. На место медики вызвали следственно-оперативную группу. В ходе изучения военно-учетных документов медики обратили внимание, что отсрочку данный гражданин получил согласно статье 38, предусматривающей исключение из военного учета в связи с тяжелыми заболеваниями сердца. Однако в документе с явными признаками некачественного подлога был указан совсем другой диагноз.

К тому же сам военнообязанный не смог точно указать следователям о собственном недуге, путался в показаниях и не смог точно назвать свой диагноз.

В ходе детального осмотра документа медицинские работники выявили явные признаки подделки на печати издавшего его органа.

“В связи с отсутствием военно-учетных документов у мужчины, он направлен в учебный центр для прохождения курса базовой общевойсковой подготовки. А сам документ, имеющий признаки подделки, отправлен на экспертизу. Еще раз подчеркиваем: никто не будет освобожден от ответственности. Каждый понесет суровое наказание – как те, кто покупает справки, так и те, кто продает, — говорится в сообщении ТЦК.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, почему в Верховной Раде предложили расформировать ТЦК.



