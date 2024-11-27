Мобилизованных нужно изолировать во время учебы: военных хотят держать в "теплой ванне"

Мобилизированным военнообязанным предлагают представлять правильную информацию. Об этом заявил доцент кафедры военной психологии и педагогики военного института КНУ им. Т.Шевченко, сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Винницкого ОТЦК и СП.

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Он отмечает, что в условиях подготовки мобилизованных необходимо изолировать их от вала информации, поступающей через интернет-ресурсы и других каналы.

“Когда мы забираем мобильные телефоны, у человека, который пришел из мирной жизни, где находился под валом информации и стал фактически интернет-наркоманом, возникает информационный вакуум. И этот вакуум мы можем заполнить целенаправленной информацией, которая, будем говорить, объективна. Человек уверен, что эта информация правдива, потому что она представляется сержантом, инструктором, командиром”, — предлагает доцент.

По его словам, эти информационные вкрапления о событиях в Украине, на фронте, за пределами страны нужно разделить на несколько блоков:

"Мы побеждаем"

"Враг плохой"

"Мы не сами".

"Эти три блока позволяют стабилизировать психическое состояние военнослужащих", — отметил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украине продолжаются мобилизационные мероприятия. Украинцев возмущают силовые методы, к которым прибегают работники ТЦК, однако в центрах комплектования действия представителей называют кроткими.

“Мобилизация, на мой взгляд, происходит даже довольно ласково, потому что в то время, когда за три года ребята погибали, получали тяжелые травмы, когда один за трех один за пятерых держал фронт. А для кого просто через 2-3 года настал момент, когда его мобилизовали, пусть и принудительно, ему пришлось тоже идти и защищать Украину”, — отметила пресс-секретарь Черновицкого ТЦК.



