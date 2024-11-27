logo

BTC/USD

96194.44

ETH/USD

3567.63

LTC/USD

96.85

USD/UAH

41.85

EUR/UAH

44.30

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество права человека Мобилизованных нужно изолировать во время учебы: военных хотят держать в "теплой ванне"
commentss НОВОСТИ Все новости

Мобилизованных нужно изолировать во время учебы: военных хотят держать в "теплой ванне"

Информационный вакуум у мобилизованных предлагают заполнить "правильной" информацией

сегодня, 19:01
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Мобилизированным военнообязанным предлагают представлять правильную информацию. Об этом заявил доцент кафедры военной психологии и педагогики военного института КНУ им. Т.Шевченко, сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Винницкого ОТЦК и СП.

Мобилизованных нужно изолировать во время учебы: военных хотят держать в "теплой ванне"

Иллюстративное фото

Он отмечает, что в условиях подготовки мобилизованных необходимо изолировать их от вала информации, поступающей через интернет-ресурсы и других каналы.

“Когда мы забираем мобильные телефоны, у человека, который пришел из мирной жизни, где находился под валом информации и стал фактически интернет-наркоманом, возникает информационный вакуум. И этот вакуум мы можем заполнить целенаправленной информацией, которая, будем говорить, объективна. Человек уверен, что эта информация правдива, потому что она представляется сержантом, инструктором, командиром”, — предлагает доцент.

По его словам, эти информационные вкрапления о событиях в Украине, на фронте, за пределами страны нужно разделить на несколько блоков:

  • "Мы побеждаем"

  • "Враг плохой"

  • "Мы не сами".

"Эти три блока позволяют стабилизировать психическое состояние военнослужащих", — отметил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украине продолжаются мобилизационные мероприятия. Украинцев возмущают силовые методы, к которым прибегают работники ТЦК, однако в центрах комплектования действия представителей называют кроткими.

“Мобилизация, на мой взгляд, происходит даже довольно ласково, потому что в то время, когда за три года ребята погибали, получали тяжелые травмы, когда один за трех один за пятерых держал фронт. А для кого просто через 2-3 года настал момент, когда его мобилизовали, пусть и принудительно, ему пришлось тоже идти и защищать Украину”, — отметила пресс-секретарь Черновицкого ТЦК.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/Vinobltck/posts/pfbid02DbD3zmUqEg2HA6jSCoYfQzqa1z3kRoJVNkoRuV5B37WnYyypNNPJiWwQMSKERWgLl
Теги:

Новости

Все новости