Мобилизация женщин: украинцы начали получать уведомления как избежать призыва

Украинцы начали получать уведомления якобы о мобилизации женщин. В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности предупредили об опасности таких рассылок, сообщает портал “Комментарии”.

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"Внимание, спам! Неизвестные рассылают манипулятивные сообщения о мобилизации женщин. По данным Центра стратегических коммуникаций, месседжи поступают на телефоны государственных служащих Кабинета Министров Украины”, — говорится в сообщении центра.

Спам-сообщения абоненты получают от имени Michael Vasquez с темой "мобилизации женщин".

"В связи с возможным проведением мобилизации женщин в Украине предоставляем вам памятку о противопоказаниях военной службы для женщин, а также способы избежать призыва, — говорится в тексте", — отмечают в Центре.

Также украинцев предупреждают, что такие предложения могут получить и другие абоненты, поэтому призывают не открывать такие сообщения, не скачивать подозрительные файлы от незнакомцев и не переходить по ссылкам.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на днях мужчина в военной форме применил оружие против гражданского лица. Инцидент произошел в Киевской области. В Минобороны приступили к проверке и предположили, что оружие применил сотрудник ТЦК. Народный депутат Украины Александр Федиенко рассказал подробности инцидента

"Лично я считаю, что, несмотря на то, что сейчас полномасштабная война, и могут быть даже ДРГ внутри страны, в такой ситуации, это не дает право применять собственное травматическое оружие, потому что жизни этого военнослужащего ничего не угрожало", — отметил нардеп.

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