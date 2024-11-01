Мобилизация усиливается: когда военнообязанные могут проигнорировать повестку в ТЦК

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Кречмаровская Наталия
За неявку в ТЦК по повестке предусмотрено административное наказание, однако в некоторых случаях военнообязанные могут избежать ответственности. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Харьковского ТЦК и СП
Иллюстративное фото
Начальник отдела военного учета Харьковского ТЦК и СП подполковник Любомир Хомицкий назвал уважительные причины неприбытия гражданина в центр комплектования по повестке.
По его словам, если гражданин поставил подпись на повестке, но не может прийти в центр комплектования в нужный срок, он обязан в кратчайшие сроки, но не позднее трех суток от определенных в повестке даты и времени прибытия в ТЦК и СП, сообщить о причинах неявки. Для этого можно непосредственно обратиться к указанному в повестке ТЦК и СП или любым другим способом с последующим его прибытием в срок, не превышающий семь календарных дней.
Уважаемыми причинами неприбытия признаются:
препятствие стихийного характера,
болезнь,
военные действия и их последствия,
другие обстоятельства, лишившие возможности прибыть в определенные пункт и срок;
смерть близкого родственника (родителей, жены (мужа), ребенка, родных брата, сестры, деда, бабы) или близкого родственника жены (супруга).
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Киеве сохраняются очереди в центры комплектования, однако добровольцев не хватает. В столичном ТЦК отметили, что количество добровольцев в 2024 году значительно снизилось. По словам представителя ТЦК, большинство мужчин приходят в территориальный центр, чтобы оформить отсрочку или по вопросам бронирования.
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