Министр соцполитики: «Мы недружественная страна к матерям»

Министр социальной политики Оксана Жолнович заявляет о критически низком уровне рождаемости в Украине в 2023-2024 годах.

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"Все мы говорим о проблеме рождаемости. У нас критически низкий уровень рождаемости детей этого и прошлого года. Это понятно – война не самое лучшее время. Но на самом деле, только ли война? Дружны ли мы к матерям с детьми?" – сказала она на форуме "Демографическое будущее Украины: стратегия устойчивости и восстановления" в Киеве в понедельник, пишет "Интерфакс".

Министр подняла вопрос: создание создания гибких рабочих мест для матерей с детьми, оборудование мест для кормления ребенка в общественных местах, доступность для передвижения с детскими колясками и достаточного количества детских садов в стране.

"Мы недружественная страна к матерям, и это не только из-за войны", — пожаловалась Жолнович.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Увеличение выплат при рождении ребенка: что известно

Народный депутат Алексей Гончаренко подал в Раду законопроект №12184 об увеличении выплат при рождении ребенка. Он зарегистрирован на сайте и уже получен Верховной Радой Украины.

Об этом нардеп сообщил в соцсетях, передает портал "Комментарии".

Сегодня семьи с детьми получают единовременную помощь в размере 41 280 грн, которая не пересматривалась с 2014 года. Ежемесячная выплата составляет 860 грн.

"Я делал распаковку, что можно купить на эти копейки. Практически ничего. Я регистрировал петицию, чтобы выплаты были увеличены. Всем безразлично. Но хотят, чтобы как-то улучшалась демографическая ситуация. Выплаты на ребенка не покрывают даже близко реальных потребностей, учитывая стремительный рост цен и минимальной зарплаты, которая увеличилась почти в 6,5 раза", – отметил Гончаренко.

Нардеп предлагает в законопроекте:

- привязать выплаты к прожиточному минимуму для детей соответствующего возраста. Пособие при рождении первого и каждого последующего ребенка назначается на сумму, кратную 105 размерам прожиточного минимума на ребенка.

- Единовременная выплата – 25 прожиточных минимумов.

- Остальные выплаты выплачивать в течение 3 лет равными частями.

"Нужно уже исправлять этот позор. Буду добиваться этого в зале Рады", — подчеркнул нардеп. Отметим, что прожиточный минимум на детей до 6 лет составляет 2563 грн.