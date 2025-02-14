Министр МВД сообщил, что в ближайшее время ждет мужчин за границей

Для выполнения задания Президента Правительство урегулировало вопрос выдачи паспортов украинцам, находящимся за границей. Об этом сообщил министр МВД Украины Игорь Клименко.

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Граждане Украины мужского пола в возрасте 18-60 лет, подавшие документы до 25 апреля 2024 года в ГП "Документ", смогут со следующей недели получить изготовленные паспорта. Соответствующие уведомления с указанием даты, времени и места прибытия будут направляться в порядке очередности подачи документов.

"Потребовалось время для нормирования процесса возобновления выдачи документов, чтобы привести его в соответствие с действующим законодательством Украины. Напоминаю, что на сегодняшний день обязательным условием для оформления и получения паспортов гражданами Украины мужского пола в возрасте 18-60 лет, которые находятся за границей, остается наличие военно-учетных документов", – отметил Клименко.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в январе президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Польшу провел встречу с украинской общиной, с которой обсудил выдачу паспортов ГП "Документ". По итогам его поездки он решил этот вопрос.

Об этом на своей странице в Facebook рассказала заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Верещук. По ее словам, только в Польше речь идет о более чем 80 тыс. граждан, давно ожидающих своих документов. "Президент вопрос решил. Паспорта будут выданы. И не только в Польше – везде, где они "застряли". Спасибо МВД и Минединству за сотрудничество", — говорится в сообщении.