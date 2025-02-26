Миллионы украинцы голодают: кому катастрофически не хватает еды

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Кречмаровская Наталия
Треть населения прифронтовых регионов через три года войны катастрофически не хватает пищи. Приблизительно пять миллионов украинцев сталкиваются с проблемой продовольственной безопасности, причем наибольшие потребности сосредоточены в районах вблизи линии фронта. Об этом говорится в релизе Всемирной продовольственной программы ООН.
Иллюстративное фото
Миллионы украинцев недоедают, чтобы дать достаточное количество еды своим детям, другие влезают в долги, чтобы купить для семьи достаточное количество продуктов.
Худшая ситуация на юге и востоке Украины. По данным ООН, более половины людей в Херсонской области сталкиваются с сильным голодом, а два из каждых пяти человек сталкиваются с голодом в Запорожской и Донецкой областях на востоке.
Проблемы с продовольствием возникают из-за нерегулярных поставок, поврежденной инфраструктуры и отсутствия возможностей заработать деньги на еду.
Напомним, российские военные на фронте, как писал портал "Комментарии", получили продукты со взрывчаткой — оккупантам передали "взрывной" шоколад.
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