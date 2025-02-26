Миллионы украинцы голодают: кому катастрофически не хватает еды

Треть населения прифронтовых регионов через три года войны катастрофически не хватает пищи. Приблизительно пять миллионов украинцев сталкиваются с проблемой продовольственной безопасности, причем наибольшие потребности сосредоточены в районах вблизи линии фронта. Об этом говорится в релизе Всемирной продовольственной программы ООН.

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Миллионы украинцев недоедают, чтобы дать достаточное количество еды своим детям, другие влезают в долги, чтобы купить для семьи достаточное количество продуктов.

Худшая ситуация на юге и востоке Украины. По данным ООН, более половины людей в Херсонской области сталкиваются с сильным голодом, а два из каждых пяти человек сталкиваются с голодом в Запорожской и Донецкой областях на востоке.

“По данным мониторинга ВПП, 72% получающих продовольственную помощь сообщили, что им приходится покупать менее питательные продукты, голодать или одалживать деньги, чтобы прокормить семью. В шести прифронтовых регионах почти треть всех людей испытывает недостаток пищи”, — сообщают в ООН.

Проблемы с продовольствием возникают из-за нерегулярных поставок, поврежденной инфраструктуры и отсутствия возможностей заработать деньги на еду.

"Там, где работают супермаркеты и поставки продуктов налажены, многие семьи не могут позволить себе питательную пищу. Стоимость основных продуктов питания выросла на 25% за последний год, а некоторые основные овощи подорожали более чем в два раза”, — говорится в сообщении.

Напомним, российские военные на фронте, как писал портал "Комментарии", получили продукты со взрывчаткой — оккупантам передали "взрывной" шоколад.



