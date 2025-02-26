logo

BTC/USD

86142.64

ETH/USD

2355.86

LTC/USD

129.68

USD/UAH

41.85

EUR/UAH

43.90

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество права человека Миллионы украинцы голодают: кому катастрофически не хватает еды
commentss НОВОСТИ Все новости

Миллионы украинцы голодают: кому катастрофически не хватает еды

В каких регионах украинцы голодают

26 февраля 2025, 19:10
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Треть населения прифронтовых регионов через три года войны катастрофически не хватает пищи. Приблизительно пять миллионов украинцев сталкиваются с проблемой продовольственной безопасности, причем наибольшие потребности сосредоточены в районах вблизи линии фронта. Об этом говорится в релизе Всемирной продовольственной программы ООН.

Миллионы украинцы голодают: кому катастрофически не хватает еды

Иллюстративное фото

Миллионы украинцев недоедают, чтобы дать достаточное количество еды своим детям, другие влезают в долги, чтобы купить для семьи достаточное количество продуктов.

Худшая ситуация на юге и востоке Украины. По данным ООН, более половины людей в Херсонской области сталкиваются с сильным голодом, а два из каждых пяти человек сталкиваются с голодом в Запорожской и Донецкой областях на востоке.

“По данным мониторинга ВПП, 72% получающих продовольственную помощь сообщили, что им приходится покупать менее питательные продукты, голодать или одалживать деньги, чтобы прокормить семью. В шести прифронтовых регионах почти треть всех людей испытывает недостаток пищи”, — сообщают в ООН.

Проблемы с продовольствием возникают из-за нерегулярных поставок, поврежденной инфраструктуры и отсутствия возможностей заработать деньги на еду.

"Там, где работают супермаркеты и поставки продуктов налажены, многие семьи не могут позволить себе питательную пищу. Стоимость основных продуктов питания выросла на 25% за последний год, а некоторые основные овощи подорожали более чем в два раза”, — говорится в сообщении.

Напомним, российские военные на фронте, как писал портал "Комментарии", получили продукты со взрывчаткой — оккупантам передали "взрывной" шоколад.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.wfp.org/news/three-years-war-ukraine-one-third-population-frontlines-regions-struggle-find-enough-eat
Теги:

Новости

Все новости