Метро в Киеве работает с изменениями: новый график движения

В четверг, 12 сентября, в движении столичного метрополитена произошли изменения. В обычном режиме возобновила работу синяя линия метро. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию КП "Киевский метрополитен".



В коммунальном предприятии отметили, что работа станций на участке "Героев Днепра" — "Лыбидская" продолжится без изменений, а на участке "Демеевская" — "Теремки" станции возобновят работу по следующим графикам:

"Демеевская" — с 05:49 до 22:34;

"Голосеевская" — с 05:52 до 22:35;

"Васильковская" (выход № 1) — с 05:50 до 22:32;

"Васильковская" (выход № 2) — с 05:53 до 22:29;

"Выставочный центр" (выход № 1) — с 05:53 до 22:28;

"Выставочный центр" (выход № 2) — с 05:56 до 22:28;

"Ипподром" — с 05:52 до 22:27;

"Теремки" – с 05:53 до 22:25.





Пассажиров предупредили, что интервалы движения поездов на Оболонско-Теремковской линии будут составлять в час пик 3-4 минут, в межпиковые часы интервал увеличится до 5-6 минут. В выходные время ожидания поезда 6-8 минут.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что пусконаладочные работы на обновленном участке тоннеля между станциями "Демеевская" — "Лыбидская" завершены.

Ремонтные работы на участке тоннеля продолжались 9 месяцев. По словам мэра города Виталия Кличко, сметная стоимость всего комплекса работ составила 383 млн грн, что на 62 млн грн меньше первоначальной стоимости.

Какие ремонтные работы провели и какие профилактические мероприятия ввели при ремонте участка тоннеля, читайте подробнее по ссылке.

Читайте также, почему в Киеве неэффективно тратят десятки миллионов евро.



